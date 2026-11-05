Президент Парагвая объявил об отставке на фоне краха банка Ueno

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил об отставке на фоне массовых протестов, вызванных кризисом вокруг местного банка Ueno. В видеообращении он заявил, что принимает это решение ради сохранения стабильности в стране и защиты демократических институтов.

Банк Ueno приостановил операции и перешёл под внешнее управление Центрального банка Парагвая. В результате почти три миллиона человек, хранивших там свои сбережения, потеряли доступ к счетам.

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В стране начались протесты. Их участники требовали отставки президента, который до прошлого года был акционером группы компаний, контролировавшей банк.

«Я хочу извиниться перед народом, если в какой-то момент я не оправдал ожиданий. У меня никогда не было намерения предать доверие, которое вы мне оказали», - заявил Пенья. Он также добавил, что уходит с поста ради сохранения стабильности, общественного спокойствия и демократических институтов.

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Ранее нижняя палата Конгресса Парагвая проголосовала за начало процедуры импичмента президента. Его отстранение поддержали даже депутаты собственной партии Пеньи. Президенту предъявляют претензии в связи с возможным конфликтом интересов и сокрытием информации о крахе банка Ueno.

Пост главы государства должен занять вице-президент Педро Аллиана.

Сантьяго Пенья представляет консервативную правящую партию «Колорадо». На президентских выборах 2023 года он одержал победу над кандидатом от левоцентристских сил.