Первая магнитная буря ноября накроет Землю уже в ближайшие выходные

После нескольких спокойных дней Землю ждет первая в ноябре магнитная буря. По прогнозу специалистов Британской геологической службы, геомагнитная активность усилится 7 ноября, когда планеты достигнет поток солнечного вещества. Ожидается буря слабого уровня G1.

5 и 6 ноября серьезных возмущений магнитосферы не прогнозируется. Однако ученые допускают отдельные периоды повышенной активности из-за воздействия слабого коронального потока. Основной удар ожидается позже, в субботу.

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Причиной предстоящей бури станет более крупный выброс солнечной плазмы. Когда потоки заряженных частиц достигают магнитного поля Земли, они вызывают его возмущения. Именно это явление называют магнитной бурей.

Уровень G1 считается слабым по пятибалльной шкале геомагнитных бурь. Такие события могут сопровождаться небольшими колебаниями магнитного поля, но обычно не приводят к серьезным последствиям для повседневной жизни.