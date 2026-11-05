Папа Лев XIV принял Боба Дилана в Ватикане: что связывает понтифика с творчеством музыканта

Vatican Media

4 ноября папа римский Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана американского музыканта и поэта Боба Дилана, лауреата Нобелевской премии по литературе. Встреча состоялась по инициативе музыканта и прошла в частном формате. Об этом сообщает Associated Press (AP).

85-летний музыкант провел с понтификом несколько минут. Аудиенция включала приветствие и беседу за столом. Лев XIV подарил гостю четки Розария, а Дилан преподнес папе экземпляр своей автобиографии «Хроники. Том первый» (Chronicles: Volume One).

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Музыканта сопровождали представитель Святого престола Антонио Спадаро и главный редактор газеты L’Osservatore Romano Андреа Монда. По словам Спадаро, папа еще в молодости интересовался творчеством Дилана. Сам музыкант изучал наследие святого Августина, имеющего особое значение для духовной традиции Льва XIV и августинского ордена.

Связь понтифика с творчеством Дилана проявилась и в этом году. В июле 2026 года Лев XIV написал предисловие к книге издательства LEV «Дар безоружного и обезоруживающего мира». В нем он обратился к песне Дилана Go Away You Bomb («Прочь, бомба»), написанной в 1963 году в разгар холодной войны. Композиция посвящена угрозе атомного оружия. Ее никогда не записывали и официально не издавали, а рукопись впервые опубликовали лишь в 2013 году.

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Как отмечает Vaticannews, это не первая встреча Дилана с главой Римско-католической церкви. В 1997 году музыкант выступил перед папой Иоанном Павлом II и примерно 300 тысячами молодых людей на XXIII Национальном евхаристическом конгрессе в Болонье. В своем обращении к молодежи понтифик процитировал песню Дилана Blowin’ in the Wind, задав вопрос о том, сколько дорог должен пройти человек, чтобы стать человеком.

Визит Дилана в Ватикан состоялся между его концертами в Италии. Музыкант уже выступил в Милане, следующий концерт запланирован в Риме.