5 ноября 2026, 13:58 Валерия Леонова

Избирательный участок на высоте 400 км: как астронавты NASA голосовали с борта МКС

Избирательный участок на высоте 400 км: как астронавты NASA голосовали с борта МКС

Пока миллионы американцев отправлялись на избирательные участки, трое их соотечественников воспользовались правом голоса, находясь примерно в 400 километрах над Землей. Астронавты NASA Анил Менон, Джессика Уоткинс и Люк Делэйни приняли участие в промежуточных выборах в Конгресс США прямо с борта Международной космической станции.

Об этом 3 ноября сообщил астронавт Анил Менон, опубликовавший в социальной сети X короткое видео из своего необычного «избирательного участка». Как пишет Space.com, все трое американских членов экипажа заполнили электронные бюллетени и отправили их на Землю по защищенным каналам связи.

Читайте нас также

«Да, голосовать можно даже из космоса!» - написал Менон.

На 29-секундном видео астронавт демонстрирует наклейку «I voted» («Я проголосовал!), а затем показывает место, где отдал свой голос.

Никаких кабинок, урн и сотрудников избирательной комиссии. Роль избирательного участка выполняла его собственная небольшая каюта на МКС.

«Здесь находится мой компьютер, на котором я смог заполнить электронную форму и отправить ее в округ Харрис, чтобы проголосовать сегодня», - объяснил Менон.


Округ Харрис в Техасе выбран не случайно. Именно здесь, в Хьюстоне, расположен Космический центр имени Джонсона - главный центр NASA по управлению пилотируемыми космическими полетами. Многие американские астронавты живут поблизости и зарегистрированы в этом округе как избиратели.

Хотя со стороны голосование выглядит просто, за отправкой электронного бюллетеня стоит сложная система космической связи.

Согласно разъяснениям NASA, астронавты заранее оформляют запрос на заочное голосование. Для этого используется специальная форма Federal Post Card Application, которой также пользуются американские военнослужащие, находящиеся за пределами страны.

После заполнения бюллетень шифруется и отправляется с МКС через спутниковую систему связи NASA.

Сигнал поступает на наземную станцию в комплексе Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико, откуда данные передаются в Центр управления полетами в Хьюстоне.

Читайте Mixer
Избирательный участок на высоте 400 км: как астронавты NASA голосовали с борта МКС

Смешные картинки на день и страховка
Избирательный участок на высоте 400 км: как астронавты NASA голосовали с борта МКС

Гороскоп Таро на 6 ноября: Тельцы позволят себе удовольствие, а Скорпионы…
Избирательный участок на высоте 400 км: как астронавты NASA голосовали с борта МКС

Ловкость Деревянной Обезьяны: 5 знаков, которым 6 ноября удастся обойти…
Избирательный участок на высоте 400 км: как астронавты NASA голосовали с борта МКС

Рыбы, Козероги, Водолеи и Стрельцы в гороскопе Джорджии Николс на пятнцу 6…

Затем бюллетень направляют уполномоченному сотруднику соответствующего избирательного округа.

В NASA подчеркивают, что система обеспечивает тайну голосования: содержимое бюллетеня доступно только самому астронавту и уполномоченному представителю избирательной комиссии.

Таким образом, голос, поданный на орбите, учитывается на тех же выборах, что и голоса американцев на Земле.

Первый голос из космоса был подан почти 30 лет назад

Несмотря на необычность процедуры, космическое голосование существует уже почти три десятилетия.

В 1997 году законодательное собрание Техаса приняло специальный закон, разрешающий американским астронавтам участвовать в выборах во время орбитальных экспедиций.

Первым воспользовался этим правом астронавт NASA Дэвид Вулф. Он проголосовал в ноябре 1997 года, находясь на орбитальной станции «Мир».

Это произошло еще до начала постоянного пребывания экипажей на Международной космической станции, которое стартовало в ноябре 2000 года.

С тех пор американские астронавты неоднократно голосовали на орбите, в том числе во время президентских выборов.

Например, в 2020 году астронавт Кейт Рубинс проголосовала с МКС на выборах президента США. Причем для нее это было уже второе голосование из космоса - впервые она воспользовалась такой возможностью в 2016 году.

Анил Менон прибыл на МКС в июле 2026 года. Его коллеги Джессика Уоткинс и Люк Делэйни присоединились к экипажу 1 октября в рамках миссии SpaceX Crew-13. Все трое продолжают научную работу на станции, но благодаря современным технологиям остаются участниками общественной жизни своей страны.

 

google news Подпишитесь на нас
Избирательный участок на высоте 400 км: как астронавты NASA голосовали с борта МКС

Смешные картинки на день и страховка
Избирательный участок на высоте 400 км: как астронавты NASA голосовали с борта МКС

Рыбы, Козероги, Водолеи и Стрельцы в гороскопе Джорджии Николс на пятнцу 6…

В мире

LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas
ВИДЕО
5 ноября, 13:58
Избирательный участок на высоте 400 км: как астронавты NASA голосовали с борта МКС
5 ноября, 12:29
«Вы все слишком суровы со мной»: во Франции вышла книга с неожиданными признаниями Макрона
LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas
5 ноября, 10:28 10:28
Первая магнитная буря ноября накроет Землю уже в ближайшие выходные
LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas
5 ноября, 09:28 09:28
Промежуточные выборы в США обошлись Илону Маску почти в $30 млрд
LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas
4 ноября, 20:58 20:58
Трамп объявил космос достоянием всего человечества и пообещал построить межпланетную цивилизацию
LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas
4 ноября, 20:35 20:35
Хакеры похитили из французского банка 118 млн евро: что известно о масштабной кибератаке
LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas
4 ноября, 20:07 20:07
600 миллионов долларов и семейный конфликт: дочь Майкла Джексона судится за наследство отца
LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas
4 ноября, 19:37 19:37
«Все знают, почему мы проиграли»: Вэнс назвал главную причину поражения республиканцев на выборах в США
LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas
4 ноября, 18:29 18:29
Черногория может подписать договор о вступлении в ЕС уже в июне 2027 года
LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas
4 ноября, 17:58 17:58
Названы 15 самых безопасных городов мира для путешествий в 2027 году: девять из них находятся в Европе
LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas
4 ноября, 16:59 16:59
LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas

Латвия

Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
5 ноября, 12:59
Смилтенс пересматривает расходы Сейма: под сокращение могут попасть и выплаты, и сотрудники
5 ноября, 11:58
Продукты в Европе снова дорожают, но Латвия оказалась среди стран с падением цен
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
5 ноября, 11:28 11:28
Промышленность Латвии ускорилась, однако крупнейшая отрасль показала снижение
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
5 ноября, 10:58 10:58
Шлесерс предложил Кулбергсу неожиданный вариант создания парламентского большинства
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
5 ноября, 09:58 09:58
В Риге заработали умные светофоры, которые сами регулируют время зеленого сигнала
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
5 ноября, 08:58 08:58
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду: какой будет погода в четверг
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
5 ноября, 08:02 08:02
Около 70 лифтов в Латвии признали небезопасными: жильцы могут остаться без подъема на верхние этажи
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
4 ноября, 19:08 19:08
В четверг в Латвии потеплеет до +12 градусов, но усилится ветер
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
4 ноября, 17:29 17:29
Госбюджет могут принять в январе или феврале следующего года - Ринкевич
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
+ОПРОС
4 ноября, 15:58 15:58
Концертные залы Латвии пустеют: почему жители стали реже покупать билеты
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
+ОПРОС
4 ноября, 15:29 15:29
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

ЧП

В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
3 ноября, 20:53
«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
3 ноября, 20:00
Джонни Депп назвал единственное условие возвращения к роли Джека Воробья
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
3 ноября, 19:05
«Критическая черта»: посещаемость концертов в Латвии рухнула на четверть, и дело не только в летних фестивалях
3 ноября, 17:06
Последний подарок Бонни Тайлер: голос легенды вернётся к Рождеству
3 ноября, 16:05
Гонкуровскую премию 2026 года присудили Филиппу Женада за роман «Неизвестная с набережной Жавель»
3 ноября, 14:05
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
3 ноября, 13:00
Фильм «Уля» семь недель подряд лидирует в кинопрокате Латвии: впереди показы в Европе и США
2 ноября, 13:02
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола

Mixer

Макияж после 50: 6 вариантов, которые визуально молодят лицо
5 ноября, 13:58
Яблочные оладьи без дрожжей: пышные, нежные и с аппетитной золотистой корочкой
Макияж после 50: 6 вариантов, которые визуально молодят лицо
5 ноября, 13:28
Картинки со смыслом для тех, кто устал от развлечений
Макияж после 50: 6 вариантов, которые визуально молодят лицо
5 ноября, 13:13
Смешные картинки на день и страховка
5 ноября, 12:58
Гороскоп Таро на 6 ноября: Тельцы позволят себе удовольствие, а Скорпионы поймут, почему всё застопорилось
5 ноября, 12:30
Ловкость Деревянной Обезьяны: 5 знаков, которым 6 ноября удастся обойти препятствия и поймать удачу за хвост
5 ноября, 12:21
Рыбы, Козероги, Водолеи и Стрельцы в гороскопе Джорджии Николс на пятнцу 6 ноября
5 ноября, 11:55
Лягушка или голова лошади? Тест-иллюзия о том, как вы относитесь к себе
5 ноября, 11:11
Макияж после 50: 6 вариантов, которые визуально молодят лицо

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
30 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: для оплаты терапии 7-летней Рите Амелии не хватает 900 евро
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
28 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается

Спорт

Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
ВИДЕО
5 ноября, 08:29
Побит рекорд Книги Гиннесса: в чемпионате Бразилии судья удалил 51 человека
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
3 ноября, 20:28
«Раздавлены болью»: смертельное столкновение на поле остановило Кубок Испании
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
3 ноября, 08:59
Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой
2 ноября, 20:29
«Если бы у меня была левая нога Месси…». Харри Кейн рассказал, чего ему не хватает для совершенства
2 ноября, 10:58
Кими Антонелли вошел в историю «Формулы-1», став самым молодым чемпионом мира
1 ноября, 15:46
Пока семья смотрела матч, воры выносили драгоценности: звезду «Реала» ограбили на 350 тысяч евро
1 ноября, 13:00
Исторический триумф на льду Остравы: латвийские кёрлингистки впервые в истории завоевали медали чемпионата Европы
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас