Избирательный участок на высоте 400 км: как астронавты NASA голосовали с борта МКС

Пока миллионы американцев отправлялись на избирательные участки, трое их соотечественников воспользовались правом голоса, находясь примерно в 400 километрах над Землей. Астронавты NASA Анил Менон, Джессика Уоткинс и Люк Делэйни приняли участие в промежуточных выборах в Конгресс США прямо с борта Международной космической станции.

Об этом 3 ноября сообщил астронавт Анил Менон, опубликовавший в социальной сети X короткое видео из своего необычного «избирательного участка». Как пишет Space.com, все трое американских членов экипажа заполнили электронные бюллетени и отправили их на Землю по защищенным каналам связи.

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«Да, голосовать можно даже из космоса!» - написал Менон.

На 29-секундном видео астронавт демонстрирует наклейку «I voted» («Я проголосовал!), а затем показывает место, где отдал свой голос.

Никаких кабинок, урн и сотрудников избирательной комиссии. Роль избирательного участка выполняла его собственная небольшая каюта на МКС.

«Здесь находится мой компьютер, на котором я смог заполнить электронную форму и отправить ее в округ Харрис, чтобы проголосовать сегодня», - объяснил Менон.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr - Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026



Округ Харрис в Техасе выбран не случайно. Именно здесь, в Хьюстоне, расположен Космический центр имени Джонсона - главный центр NASA по управлению пилотируемыми космическими полетами. Многие американские астронавты живут поблизости и зарегистрированы в этом округе как избиратели.

Хотя со стороны голосование выглядит просто, за отправкой электронного бюллетеня стоит сложная система космической связи.

Согласно разъяснениям NASA, астронавты заранее оформляют запрос на заочное голосование. Для этого используется специальная форма Federal Post Card Application, которой также пользуются американские военнослужащие, находящиеся за пределами страны.

После заполнения бюллетень шифруется и отправляется с МКС через спутниковую систему связи NASA.

Сигнал поступает на наземную станцию в комплексе Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико, откуда данные передаются в Центр управления полетами в Хьюстоне.

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Затем бюллетень направляют уполномоченному сотруднику соответствующего избирательного округа.

В NASA подчеркивают, что система обеспечивает тайну голосования: содержимое бюллетеня доступно только самому астронавту и уполномоченному представителю избирательной комиссии.

Таким образом, голос, поданный на орбите, учитывается на тех же выборах, что и голоса американцев на Земле.

Первый голос из космоса был подан почти 30 лет назад

Несмотря на необычность процедуры, космическое голосование существует уже почти три десятилетия.

В 1997 году законодательное собрание Техаса приняло специальный закон, разрешающий американским астронавтам участвовать в выборах во время орбитальных экспедиций.

Первым воспользовался этим правом астронавт NASA Дэвид Вулф. Он проголосовал в ноябре 1997 года, находясь на орбитальной станции «Мир».

Это произошло еще до начала постоянного пребывания экипажей на Международной космической станции, которое стартовало в ноябре 2000 года.

С тех пор американские астронавты неоднократно голосовали на орбите, в том числе во время президентских выборов.

Например, в 2020 году астронавт Кейт Рубинс проголосовала с МКС на выборах президента США. Причем для нее это было уже второе голосование из космоса - впервые она воспользовалась такой возможностью в 2016 году.

Анил Менон прибыл на МКС в июле 2026 года. Его коллеги Джессика Уоткинс и Люк Делэйни присоединились к экипажу 1 октября в рамках миссии SpaceX Crew-13. Все трое продолжают научную работу на станции, но благодаря современным технологиям остаются участниками общественной жизни своей страны.