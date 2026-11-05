5 ноября 2026, 18:05 Наталья Гудемчук

Джинсы, пуховики и бумажные платья: объявлена тема Met Gala 2027

Джинсы, пуховики и бумажные платья: объявлена тема Met Gala 2027

Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке объявил тему бала Met Gala и весенней выставки Института костюма 2027 года. Экспозиция под названием extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday («НеОБЫКНОВЕННОЕ: мода и поэтика повседневности») покажет, как дизайнеры превращают привычную одежду и обычные материалы в произведения искусства. Об этом сообщает Vogue.

Выставка будет посвящена повседневной моде и тому, как дизайнеры переосмысливают знакомые предметы гардероба и материалы, придавая им новые формы и значения. В центре внимания окажутся джинсы, футболки, тренчи, пуховики, а также бумага, пластик и металл.

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Экспозицию подготовит главный куратор Института костюма Эндрю Болтон. Она будет состоять из двух частей. Первая, Familiar Forms, покажет, как дизайнеры переосмысливают привычные предметы одежды. Вторая, Common Matter, будет посвящена использованию повседневных и одноразовых материалов.

В числе экспонатов представят бумажное платье Comme des Garçons из коллекции 1992 года, а также работы Maison Margiela и других дизайнеров, созданные из предметов и необычных материалов. Выставка объединит экспонаты из коллекции музея, заимствованные произведения и новые поступления.

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Ранее музей планировал провести ретроспективу, посвящённую британскому модельеру Джону Гальяно, однако отказался от этих планов после критики со стороны спонсоров и представителей еврейской общины. Поводом стали антисемитские и расистские высказывания дизайнера в прошлом, за которые он неоднократно приносил извинения. После отмены выставки куратору Эндрю Болтону пришлось разрабатывать новую экспозицию с нуля, сообщает Euronews.

Бал Met Gala 2027 состоится 3 мая 2027 года. Выставка откроется для посетителей 9 мая и продлится до 9 января 2028 года.

Met Gala - ежегодный благотворительный вечер в поддержку Института костюма Метрополитен-музея. Он традиционно проходит в первый понедельник мая и собирает знаменитостей, актёров, музыкантов и ведущих представителей модной индустрии. Гости появляются на красной дорожке в нарядах, отражающих тему выставки. Мероприятие впервые состоялось в 1948 году.

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