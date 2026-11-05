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Дерзкое ограбление ювелирной фабрики во Франции: стрельба, погоня, 13 задержанных

Дерзкое ограбление ювелирной фабрики во Франции: стрельба, погоня, 13 задержанных

Во французском Безансоне вооруженные грабители совершили дерзкое нападение на предприятие, производящее ювелирные изделия и детали для дорогих часов. Их добычей стали десятки килограммов золота и драгоценности.

Ограбление произошло утром 3 ноября на предприятии Usigep в городе Безансон на востоке Франции. Как сообщает TF1, в расследовании участвовали сотрудники Центрального управления по борьбе с организованной преступностью и судебной полиции Лиона.

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Около семи часов утра на территорию предприятия проникли пятеро мужчин в балаклавах и бронежилетах. Они были вооружены огнестрельным оружием, в том числе автоматическими винтовками.

Чтобы создать впечатление полицейской операции, нападавшие использовали автомобиль с проблесковым маячком и специальные повязки с надписью «Police».

Ворвавшись в здание, преступники произвели несколько выстрелов, предположительно для устрашения сотрудников.

Одного из работников ударили по лицу. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. При этом сообщений о ранениях от огнестрельного оружия не поступало.

Грабители направились к хранилищам и начали складывать в сумки золото и ювелирные изделия. По предварительным оценкам, им удалось похитить от 20 до 50 килограммов золота. Точная стоимость украденного пока устанавливается.

С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Passat, оборудованном проблесковым маячком.

Когда полиция попыталась их преследовать, грабители разбросали по дороге металлические шипы. В результате были проколоты шины полицейского мотоцикла и патрульного автомобиля. Преследование пришлось прекратить.

Позднее машину преступников обнаружили сожженной на одной из городских парковок.

Однако уничтожение автомобиля не помогло участникам нападения избежать задержания.

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Уже утром 4 ноября французские правоохранители провели масштабную операцию в департаментах Эн и Рона.

По последним данным RTL, были задержаны 13 человек, предположительно связанных с ограблением.

Во время обысков полиция обнаружила несколько килограммов золота, ювелирные изделия и оружие. Среди изъятого - автоматы, бронежилеты, гранатометы, полицейские повязки, проблесковые маячки и автомобили.

По информации TF1, некоторые подозреваемые ранее уже попадали в поле зрения полиции и находились под наблюдением подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Расследование ведется под руководством Национальной прокуратуры Франции по борьбе с организованной преступностью.

Безансон известен своими предприятиями по производству часов, ювелирных изделий и обработке драгоценных металлов.

Фабрика Usigep, ставшая целью преступников, занимается изготовлением ювелирных деталей, уникальных украшений и корпусов для дорогих часов.

Примечательно, что в декабре 2025 года на той же улице уже произошло вооруженное ограбление другого предприятия, работающего с драгоценными металлами.

Тогда преступники использовали взрывчатку, чтобы проникнуть внутрь здания, а затем открыли огонь по полицейским. Оба дела переданы специализированной прокуратуре по борьбе с организованной преступностью.

Следователям предстоит установить точный размер ущерба, роль каждого из задержанных и местонахождение остальной части похищенного золота.

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Дерзкое ограбление ювелирной фабрики во Франции: стрельба, погоня, 13 задержанных

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