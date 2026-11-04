«Все знают, почему мы проиграли»: Вэнс назвал главную причину поражения республиканцев на выборах в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резким заявлением после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. По его словам, главной причиной неудачи стала война с Ираном, а многие американцы, голосовавшие за Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, теперь поддержали демократов.
Как сообщает Associated Press, Вэнс опубликовал в социальной сети X пространный комментарий, в котором попытался объяснить причины поражения своей партии.
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«Причина нашего поражения - война. Сам прехидент сказал об этом прошлой ночью», - написал вице-президент.
Он предложил сторонникам продолжения конфликта открыто признать его политическую цену.
«Если вы хотите утверждать, что оно того стоило, что потеря Сената на следующие шесть лет была оправданной ценой, так и скажите. Можно соглашаться или не соглашаться, но это по крайней мере честно», - заявил Вэнс.
По его словам, любой серьезный разговор о дальнейшей стратегии республиканцев должен начинаться с признания причин поражения.
Одним из главных выводов Вэнса стало то, что проблема республиканцев заключалась не в недостаточной активности их сторонников.
По его оценке, многие американцы, которые в 2024 году голосовали за Трампа и Вэнса, пришли на избирательные участки и на этот раз, но отдали голоса кандидатам Демократической партии.
Вице-президент рассказал о предупреждениях со стороны социолога, работавшего с республиканцами. Согласно приведенным им данным, избиратели ожидали от администрации четырех изменений:
- прекращения войны с Ираном;
- более активной борьбы с инфляцией и ростом стоимости жизни;
- возвращения к принципу «Америка прежде всего»;
- пересмотра отношений США с Израилем.
Вэнс признал, что недовольство этими вопросами сыграло существенную роль в изменении электоральных предпочтений.
Таким образом, по его версии, республиканцы столкнулись не просто с мобилизацией сторонников демократов, но и с потерей части собственной избирательной базы.
Сам Дональд Трамп также допустил, что конфликт с Ираном повлиял на итоги голосования.
В интервью Fox News президент признал, что война стала одним из факторов поражения республиканцев. Он связал недовольство избирателей в том числе с подорожанием бензина и другими экономическими последствиями конфликта.
Однако в разговоре с The Wall Street Journal Трамп подчеркнул, что считает свое решение правильным и не стал бы менять его даже с учетом политических потерь.
«Я поступил правильно. Я сделал бы это снова», - заявил президент.
Демократы получили контроль над Конгрессом
Промежуточные выборы 3 ноября завершились серьезным поражением республиканцев. Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса - Палатой представителей и Сенатом.
Результаты голосования показали, что недовольство американцев связано не только с внешней политикой администрации, но и с внутренними экономическими проблемами, прежде всего высокой стоимостью жизни.
Потеря большинства в Конгрессе существенно осложнит Трампу проведение законодательных инициатив во второй половине президентского срока.
Демократы получат возможность определять повестку парламентских комитетов, проводить расследования деятельности администрации и блокировать законопроекты, не пользующиеся их поддержкой.
При этом президент сохранит право вето, что создает предпосылки для новых политических противостояний между Белым домом и Конгрессом.
Заявление Вэнса прозвучало на фоне начинающейся дискуссии о будущем Республиканской партии и ее политической стратегии.
Вице-президент, которого рассматривают как одного из возможных участников президентской кампании 2028 года, фактически призвал однопартийцев пересмотреть приоритеты и прислушаться к недовольству избирателей.
По его словам, попытки объяснить поражение второстепенными причинами не помогут партии вернуть утраченную поддержку.
Несмотря на результаты выборов, Вэнс заявил, что сохраняет надежду на будущее страны, и призвал республиканцев направить разочарование на подготовку к следующим выборам.