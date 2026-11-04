«Все знают, почему мы проиграли»: Вэнс назвал главную причину поражения республиканцев на выборах в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резким заявлением после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. По его словам, главной причиной неудачи стала война с Ираном, а многие американцы, голосовавшие за Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, теперь поддержали демократов.

Как сообщает Associated Press, Вэнс опубликовал в социальной сети X пространный комментарий, в котором попытался объяснить причины поражения своей партии.

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«Причина нашего поражения - война. Сам прехидент сказал об этом прошлой ночью», - написал вице-президент.

Он предложил сторонникам продолжения конфликта открыто признать его политическую цену.

«Если вы хотите утверждать, что оно того стоило, что потеря Сената на следующие шесть лет была оправданной ценой, так и скажите. Можно соглашаться или не соглашаться, но это по крайней мере честно», - заявил Вэнс.

По его словам, любой серьезный разговор о дальнейшей стратегии республиканцев должен начинаться с признания причин поражения.

Одним из главных выводов Вэнса стало то, что проблема республиканцев заключалась не в недостаточной активности их сторонников.

По его оценке, многие американцы, которые в 2024 году голосовали за Трампа и Вэнса, пришли на избирательные участки и на этот раз, но отдали голоса кандидатам Демократической партии.

Вице-президент рассказал о предупреждениях со стороны социолога, работавшего с республиканцами. Согласно приведенным им данным, избиратели ожидали от администрации четырех изменений:

прекращения войны с Ираном;

более активной борьбы с инфляцией и ростом стоимости жизни;

возвращения к принципу «Америка прежде всего»;

пересмотра отношений США с Израилем.

Вэнс признал, что недовольство этими вопросами сыграло существенную роль в изменении электоральных предпочтений.

Таким образом, по его версии, республиканцы столкнулись не просто с мобилизацией сторонников демократов, но и с потерей части собственной избирательной базы.

Сам Дональд Трамп также допустил, что конфликт с Ираном повлиял на итоги голосования.

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В интервью Fox News президент признал, что война стала одним из факторов поражения республиканцев. Он связал недовольство избирателей в том числе с подорожанием бензина и другими экономическими последствиями конфликта.

Однако в разговоре с The Wall Street Journal Трамп подчеркнул, что считает свое решение правильным и не стал бы менять его даже с учетом политических потерь.

«Я поступил правильно. Я сделал бы это снова», - заявил президент.

Демократы получили контроль над Конгрессом

Промежуточные выборы 3 ноября завершились серьезным поражением республиканцев. Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса - Палатой представителей и Сенатом.

Результаты голосования показали, что недовольство американцев связано не только с внешней политикой администрации, но и с внутренними экономическими проблемами, прежде всего высокой стоимостью жизни.

Потеря большинства в Конгрессе существенно осложнит Трампу проведение законодательных инициатив во второй половине президентского срока.

Демократы получат возможность определять повестку парламентских комитетов, проводить расследования деятельности администрации и блокировать законопроекты, не пользующиеся их поддержкой.

При этом президент сохранит право вето, что создает предпосылки для новых политических противостояний между Белым домом и Конгрессом.

Заявление Вэнса прозвучало на фоне начинающейся дискуссии о будущем Республиканской партии и ее политической стратегии.

Вице-президент, которого рассматривают как одного из возможных участников президентской кампании 2028 года, фактически призвал однопартийцев пересмотреть приоритеты и прислушаться к недовольству избирателей.

По его словам, попытки объяснить поражение второстепенными причинами не помогут партии вернуть утраченную поддержку.

Несмотря на результаты выборов, Вэнс заявил, что сохраняет надежду на будущее страны, и призвал республиканцев направить разочарование на подготовку к следующим выборам.