В Кирибати спасли пятерых человек, дрейфовавших в открытом океане три месяца

Пять человек, включая двоих детей, были спасены на этой неделе в островном государстве Кирибати в южной части Тихого океана после трех месяцев дрейфа на шестиметровой лодке. Еще четверо остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти и Береговую охрану США.

Всего на борту находилось девять человек. Они отправились с острова Мурило на остров Руо в Федеративных Штатах Микронезии. Путь должен был занять около часа, однако лодка попала в шторм. О пропаже людей сообщили 30 июля.

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Поисковая операция продолжалась десять дней и охватила территорию площадью около 85 700 квадратных километров. В итоге спасателям не удалось обнаружить ни лодку, ни пассажиров.

Выживших нашли в минувшее воскресенье возле острова Фаннинг, примерно в 5400 километрах к востоку от места, откуда они отправились в путь. Судьба остальных четырёх человек пока неизвестна. Береговая охрана США продолжает собирать и проверять информацию о них.

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По словам медсестры Паукин Тороро, все пятеро спасённых страдали от сильного обезвоживания и истощения. Им поставили капельницы. Вскоре состояние людей начало улучшаться: они стали улыбаться и показывать, что хотят есть.

Заботу о спасённых взял на себя местный пастор. Губернатор штата Чуук в составе Федеративных Штатов Микронезии Александр Наррун сообщил, что начал переговоры с властями Кирибати о возвращении выживших домой.

Сами спасённые пока не рассказывали публично о пережитом и попросили уважать их частную жизнь.