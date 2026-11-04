Умер Тинто Брасс: легендарный итальянский режиссер скончался на 94-м году жизни

Итальянский режиссер Тинто Брасс умер в Риме на 94-м году жизни. О его смерти сообщило агентство Ansa со ссылкой на близких кинематографиста - супругу и дочь. Брасс прославился фильмами «Калигула», «Ключ», «Миранда» и «Подглядывающий», которые сделали его одной из самых узнаваемых фигур эротического кинематографа XX века.

Последние годы жизни режиссера были связаны с серьезными проблемами со здоровьем. В апреле 2010 года он перенес инсульт, после которого долго восстанавливался. С тех пор Брасс заметно реже занимался кино и практически перестал работать над новыми проектами.

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Весной 2026 года состояние режиссера вновь ухудшилось: он перенес сепсис. Из-за болезни Брасс не смог приехать на Венецианский кинофестиваль, который проходил в сентябре.

Особое место в его фильмографии занимает «Калигула» - одна из самых скандальных картин режиссера, запрещенная во многих странах. Работы Брасса отличались откровенностью и провокационностью, а его имя стало практически синонимом эротического кино итальянского производства.