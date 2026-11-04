Семь самолетов в Европе за сутки получили сообщения об угрозе взрыва: все оказались ложными

Как минимум семь пассажирских самолетов в Европе 3 ноября получили сообщения о наличии взрывных устройств на борту. Все угрозы оказались ложными, однако несколько аэропортов были вынуждены проводить проверки и временно ограничивать работу. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Четыре из семи самолетов принадлежали ирландской авиакомпании Ryanair. Угрозы поступили бортам, выполнявшим рейсы между европейскими городами, в том числе в Варшаву, Софию, Рим и испанскую Мурсию.

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Два самолета направлялись в Варшаву. Лайнер польской авиакомпании LOT, следовавший из Лондона, перенаправили из аэропорта имени Шопена в расположенный неподалеку аэропорт Варшава-Модлин. После посадки самолет проверили, а аэропорт временно закрыли для проведения необходимых мероприятий.

Еще один самолет - авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS), следовавший из Копенгагена, - приземлился в аэропорту имени Шопена. Проверка не выявила на его борту опасных предметов.

Сообщения об угрозах также получили два самолета, направлявшихся в Софию: Ryanair, летевший из Дублина, и венгерской авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс из аэропорта Милан-Бергамо.

Еще три самолета Ryanair досмотрели после получения сообщений о взрывных устройствах. Один из них приземлился в испанской Мурсии, два других прибыли в Рим из Лиссабона и Дублина. Ни в одном из проверенных самолетов взрывчатых веществ не обнаружили.

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Ложные угрозы могли быть направлены на нарушение авиасообщения

Reuters также напоминает об аналогичном инциденте 2 ноября. Тогда самолет Wizz Air, следовавший из Лондона в Софию, из-за сообщения о бомбе изменил маршрут и в сопровождении венгерского истребителя совершил посадку в аэропорту Будапешта. Проверка также не выявила взрывчатых веществ.

По мнению руководителя аналитического отдела консалтинговой компании Osprey Flight Solutions Риса Джонса, отсутствие конкретной направленности угроз - против определенной страны, авиакомпании или маршрута - может свидетельствовать о намерении нарушить работу европейского авиасообщения в целом.

«Отсутствие четко выраженной цели - конкретного государства, авиакомпании или маршрута - указывает на то, что целью было общее нарушение авиасообщения», - заявил эксперт Reuters.

Кто стоит за серией ложных сообщений об угрозах взрывов, пока неизвестно.