4 ноября 2026, 16:28

Психическое здоровье молодежи ухудшается во всем мире, выяснили ученые

Психическое здоровье молодежи ухудшается во всем мире, выяснили ученые

Молодые люди по всему миру все чаще испытывают эмоциональное истощение, хуже справляются со стрессом и теряют ощущение жизненных сил. Причем проблема не ограничивается отдельными странами или уровнем дохода: тревожную тенденцию обнаружили даже в экономически благополучных государствах. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая данные почти 50 тысяч человек из 92 стран.

Результаты работы опубликованы в журнале Social Indicators Research. В исследовании участвовал 261 специалист, а его авторы обнаружили заметную разницу между поколениями: молодые респонденты оценивали свое психологическое состояние значительно хуже, чем люди старшего возраста.

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Особенно заметные различия проявились в ощущении энергичности, эмоциональной устойчивости и способности справляться с повседневными трудностями. Именно по этим показателям молодежь продемонстрировала наиболее слабые результаты. Пожилые участники опроса, напротив, в среднем оценивали свое состояние лучше.

При этом картина оказалась не настолько однозначной. Люди разных возрастов достаточно высоко оценивали качество отношений с окружающими и осмысленность собственной жизни. Получается, что трудности связаны прежде всего с эмоциональными ресурсами и ощущением способности справляться с нагрузкой.

От чего зависит психологическое благополучие

Исследователи также обнаружили связь между душевным состоянием и социально-экономическими условиями. Работающие участники опроса чувствовали себя лучше безработных, а более высокий доход сопровождался более благоприятными показателями психологического благополучия. Причем ученые не нашли уровня заработка, после которого эта связь исчезала бы.

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Образование тоже имело значение. Люди с более высоким образовательным уровнем в среднем сообщали о лучшем самочувствии, чем те, кто получил только среднее образование или не окончил его. Кроме того, участники, жившие не в одиночестве, оценивали свое состояние выше.

Различия обнаружились и в организации труда. Сотрудники с гибридным графиком в среднем чувствовали себя лучше тех, кто работал исключительно удаленно.

Почему результаты исследования вызывают беспокойство

Для оценки состояния участников ученые использовали десять вопросов, затрагивающих разные стороны психологического благополучия. Среди них - самоуважение, оптимизм, положительные эмоции, вовлеченность в жизнь, энергичность и ощущение собственной компетентности. Дополнительно исследователи учитывали стресс, тревожность, депрессивные проявления и общую удовлетворенность жизнью.

«Полученные данные - не просто повод призвать власти обратить внимание на психологическое состояние молодежи и людей с низкими доходами. Это сигнал о том, что целые группы населения уже сейчас испытывают трудности и чувствуют, что их способность справляться с жизненными испытаниями ослабевает», - отмечает руководитель исследования Кай Руджери, профессор Колумбийского университета.

По мнению авторов работы, результаты должны стать поводом для более серьезного внимания к психологическому состоянию молодых людей и социально уязвимых групп. Проблема, судя по собранным данным, имеет международный масштаб.

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