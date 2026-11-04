Психическое здоровье молодежи ухудшается во всем мире, выяснили ученые

Молодые люди по всему миру все чаще испытывают эмоциональное истощение, хуже справляются со стрессом и теряют ощущение жизненных сил. Причем проблема не ограничивается отдельными странами или уровнем дохода: тревожную тенденцию обнаружили даже в экономически благополучных государствах. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая данные почти 50 тысяч человек из 92 стран.

Результаты работы опубликованы в журнале Social Indicators Research. В исследовании участвовал 261 специалист, а его авторы обнаружили заметную разницу между поколениями: молодые респонденты оценивали свое психологическое состояние значительно хуже, чем люди старшего возраста.

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Какие проблемы чаще возникают у молодых

Особенно заметные различия проявились в ощущении энергичности, эмоциональной устойчивости и способности справляться с повседневными трудностями. Именно по этим показателям молодежь продемонстрировала наиболее слабые результаты. Пожилые участники опроса, напротив, в среднем оценивали свое состояние лучше.

При этом картина оказалась не настолько однозначной. Люди разных возрастов достаточно высоко оценивали качество отношений с окружающими и осмысленность собственной жизни. Получается, что трудности связаны прежде всего с эмоциональными ресурсами и ощущением способности справляться с нагрузкой.

От чего зависит психологическое благополучие

Исследователи также обнаружили связь между душевным состоянием и социально-экономическими условиями. Работающие участники опроса чувствовали себя лучше безработных, а более высокий доход сопровождался более благоприятными показателями психологического благополучия. Причем ученые не нашли уровня заработка, после которого эта связь исчезала бы.

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Образование тоже имело значение. Люди с более высоким образовательным уровнем в среднем сообщали о лучшем самочувствии, чем те, кто получил только среднее образование или не окончил его. Кроме того, участники, жившие не в одиночестве, оценивали свое состояние выше.

Различия обнаружились и в организации труда. Сотрудники с гибридным графиком в среднем чувствовали себя лучше тех, кто работал исключительно удаленно.

Почему результаты исследования вызывают беспокойство

Для оценки состояния участников ученые использовали десять вопросов, затрагивающих разные стороны психологического благополучия. Среди них - самоуважение, оптимизм, положительные эмоции, вовлеченность в жизнь, энергичность и ощущение собственной компетентности. Дополнительно исследователи учитывали стресс, тревожность, депрессивные проявления и общую удовлетворенность жизнью.

«Полученные данные - не просто повод призвать власти обратить внимание на психологическое состояние молодежи и людей с низкими доходами. Это сигнал о том, что целые группы населения уже сейчас испытывают трудности и чувствуют, что их способность справляться с жизненными испытаниями ослабевает», - отмечает руководитель исследования Кай Руджери, профессор Колумбийского университета.

По мнению авторов работы, результаты должны стать поводом для более серьезного внимания к психологическому состоянию молодых людей и социально уязвимых групп. Проблема, судя по собранным данным, имеет международный масштаб.