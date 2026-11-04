4 ноября 2026, 17:58 Валерия Леонова

Названы 15 самых безопасных городов мира для путешествий в 2027 году: девять из них находятся в Европе

Названы 15 самых безопасных городов мира для путешествий в 2027 году: девять из них находятся в Европе

Канадский Монреаль неожиданно возглавил рейтинг самых безопасных городов мира для туристов в 2027 году. За год он совершил впечатляющий рывок с 16-го места на первое, опередив традиционно благополучные европейские столицы. При этом Европа сохранила уверенное лидерство по количеству городов в списке: девять из пятнадцати находятся именно здесь.

Рейтинг составила американская страховая компания Berkshire Hathaway Travel Protection, опубликовавшая результаты своего ежегодного исследования безопасности туристических направлений 28 октября.

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Монреаль набрал 82,18 балла из 100 возможных. Эксперты отметили низкий уровень преступности, безопасность городских районов и хорошие показатели по нескольким категориям, включая защиту от насильственных преступлений и безопасность транспорта.

Любопытно, что главной проблемой Монреаля для туристов исследователи назвали вовсе не преступность, а автомобильные пробки. Город расположен на острове, а многочисленные мосты, соединяющие его с пригородами, нередко становятся настоящим испытанием для водителей. Особенно во время дорожных работ, которые здесь проводятся регулярно.

Европа занимает девять мест в топ-15

Самым безопасным европейским городом признан швейцарский Цюрих. С результатом 81,03 балла он занял вторую строчку мирового рейтинга, поднявшись за год на одну позицию.

Среди преимуществ Цюриха исследователи выделили спокойную атмосферу, высокий уровень общественной безопасности и чистый, надежный общественный транспорт. А вот к чему туристам действительно стоит подготовиться, так это к высоким ценам: Швейцария остается одним из самых дорогих направлений Европы.

Третье место досталось Амстердаму, набравшему 80,81 балла. Несмотря на оживленную туристическую жизнь, большое количество велосипедистов и популярность ночных развлечений, столица Нидерландов получила высокие оценки безопасности.

Еще один интересный результат показал Рейкьявик. Столица Исландии, которая возглавляла рейтинг на 2026 год, теперь оказалась на пятой позиции. При этом ее показатель - 78,90 балла - по-прежнему свидетельствует о высокой оценке безопасности.

В первую десятку также вошли Осло и Венеция, а во второй половине списка расположились Дублин, Копенгаген, Барселона и Париж.

Полный рейтинг самых безопасных городов для путешествий в 2027 году

• 1. Монреаль, Канада

• 2. Цюрих, Швейцария

• 3. Амстердам, Нидерланды

• 5. Рейкьявик, Исландия

• 6. Осло, Норвегия

• 7. Сингапур

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• 8. Венеция, Италия

• 9. Сидней, Австралия

• 10. Хонолулу, Гавайи

• 11. Дублин, Ирландия

• 12. Копенгаген, Дания

• 13. Барселона, Испания

• 14. Сан-Франциско, США

• 15. Париж, Франция

Как составляли рейтинг

Для исследования отобрали 38 популярных среди американских путешественников городов. Более 1500 респондентов оценивали безопасность направлений, в которых лично побывали.

Учитывались различные факторы: риск преступлений, безопасность транспорта, вопросы здоровья и условия для разных категорий путешественников. Полученные оценки дополнили данными международных индексов, в том числе Numbeo, Economist и GeoSure Global.

Авторы исследования подчеркивают, что результаты отражают ситуацию на момент опроса в 2026 году и не могут учитывать все последующие изменения.

Поэтому рейтинг стоит воспринимать как ориентир при планировании поездки, а не как гарантию полной безопасности. Даже в городах, оказавшихся на первых строчках, путешественникам необходимо соблюдать меры предосторожности.

 

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