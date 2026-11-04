Министр транспорта Испании ушел в отставку: решение принято через шесть дней после крушения поездов под Толедо

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте объявил об отставке спустя несколько дней после железнодорожной катастрофы в провинции Толедо, в результате которой погибли 69 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Пуэнте, которое он сделал 3 ноября, выступая перед парламентской комиссией в Мадриде.

«Министр не может оставаться на своем посту после двух катастроф такого масштаба менее чем за один год. Это вопрос политического достоинства, ответственности и политической чуткости», - пояснил Пуэнте.

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Помимо отставки, министр отказался от участия в досрочных парламентских выборах.

Его решение стало неожиданностью: ранее и сам Пуэнте, и премьер-министр Испании Педро Санчес неоднократно исключали возможность его ухода с поста. При этом отставки министра требовали все оппозиционные партии, сообщает агентство dpa.

За несколько часов до заявления Пуэнте правительство Испании утвердило меры по повышению безопасности железнодорожного сообщения. Кабинет министров также одобрил пакет помощи пострадавшим и семьям погибших на общую сумму 30 млн евро.

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Железнодорожная катастрофа произошла утром 28 октября вблизи поселка Урда в провинции Толедо на скоростной линии Мадрид - Севилья. Поезд AVE 2080 столкнулся с последним вагоном состава Iryo 6076, который находился на путях. В результате погибли 69 человек, более 50 получили травмы.

С начала 2026 года в Испании произошло семь железнодорожных аварий с пострадавшими пассажирами.

Еще одна крупная катастрофа произошла 18 января на скоростной линии Мадрид - Малага, в районе поселка Адамус. Тогда столкнулись два поезда, погибли 46 человек, еще около 150 получили ранения различной степени тяжести.

Если одной из возможных причин аварии в Адамусе считается повреждение железнодорожных путей, то расследование катастрофы в Урде сосредоточено на возможном отказе системы автоматической защиты поездов и ошибках в распоряжениях диспетчерского центра.