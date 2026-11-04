LEGO выпустит гигантского Годзиллу: конструктор из 5363 деталей станет самым большим в серии Ideas

Компания LEGO представила самый масштабный набор в истории линейки Ideas - фигурку Годзиллы высотой более 70 сантиметров. Конструктор посвящен знаменитому японскому монстру кайдзю из киновселенной MonsterVerse, в частности фильму «Годзилла 2: Король монстров».

Набор состоит из 5363 деталей. Размер собранной фигурки - более 70 сантиметров в высоту, 27 сантиметров в ширину и 40 сантиметров в длину.

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У Годзиллы подвижные голова, пасть, руки, запястья, пальцы и хвост. Последний можно зафиксировать в изогнутом положении - влево или вправо.

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В комплект также входят детали для воссоздания знаменитого атомного дыхания монстра - синего теплового луча, который вырывается из его пасти. При желании его можно снять и заменить обычным языком.

Продажи набора начнутся 27 ноября. Цена составит 450 долларов.

LEGO регулярно выпускает наборы по мотивам известных фильмов, музыкальных проектов и поп-культуры. Недавно компания представила конструктор, посвященный концертному шоу французского электронного дуэта Daft Punk. Он воссоздает сценическую конструкцию, которую музыканты использовали во время тура Alive 2007. Дата выхода и стоимость этого набора пока не объявлены.