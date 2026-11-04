4 ноября 2026, 20:35 Валерия Леонова

Хакеры похитили из французского банка 118 млн евро: что известно о масштабной кибератаке

Хакеры похитили из французского банка 118 млн евро: что известно о масштабной кибератаке

Французская банковская группа Crédit Mutuel Arkéa стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой злоумышленники смогли провести мошеннические операции. По предварительным оценкам независимых специалистов, сумма похищенных средств может достигать 118 млн евро.

Сам банк подтвердил факт нападения, однако заявил, что реальный размер ущерба пока устанавливается.

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Как сообщает Reuters, руководство Crédit Mutuel Arkéa официально признало кибератаку 4 ноября. По словам представителей финансовой группы, ситуация уже взята под контроль, а средства клиентов находятся в безопасности.

Как исчезли миллионы

Первым о возможном хищении сообщил независимый исследователь ZachXBT, специализирующийся на отслеживании криптовалютных транзакций.

По его данным, злоумышленники сумели вывести из банковской системы более 133 млн долларов, что эквивалентно примерно 118 млн евро.

Как пишет французская газета Le Télégramme, деньги переводились на многочисленные счета, открытые на криптовалютных биржах, после чего конвертировались в цифровые активы.

Такая схема может существенно затруднить поиск и возвращение похищенных средств, поскольку деньги быстро перемещаются между различными платформами и криптовалютными кошельками.

При этом пока не установлено, каким именно способом преступники получили доступ к банковским операциям. Неизвестно также, кто стоит за атакой.

В Crédit Mutuel Arkéa признали, что кибератака позволила провести несанкционированные финансовые операции, но не согласились с опубликованной оценкой ущерба.

По информации Reuters, представители банка считают, что сумма потерь меньше названных 133 млн долларов. Окончательные цифры будут известны после завершения проверки.

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В официальном заявлении банковская группа подчеркнула, что произошедшее не угрожает ее финансовой устойчивости.

После обнаружения атаки специалисты временно приостановили проведение части транзакций, чтобы предотвратить дальнейший вывод средств.

Из-за этого некоторые клиенты столкнулись с задержками банковских переводов. В среду, 4 ноября, операции начали постепенно возобновляться после дополнительных проверок безопасности.

Пострадали ли деньги клиентов?

Это один из главных вопросов после сообщений о возможном многомиллионном хищении. Руководство Crédit Mutuel Arkéa заверило, что средства клиентов не пострадали и финансовых потерь для них не будет.

В банке также сообщили, что уведомили компетентные органы и финансовых регуляторов о произошедшем. При этом расследование продолжается, а специалисты пытаются установить точный размер ущерба и вернуть похищенные деньги.

Crédit Mutuel Arkéa - крупная французская кооперативная банковская группа со штаб-квартирой в Бретани.

В ее состав входят региональные банковские объединения Crédit Mutuel de Bretagne и Crédit Mutuel du Sud-Ouest, а также десятки специализированных финансовых компаний, включая онлайн-банк Fortuneo.

Группа обслуживает более 5,8 миллиона клиентов и участников кооператива. Общий размер ее баланса составляет около 211,5 миллиарда евро.

После атаки банк отдельно предупредил клиентов о возможной активизации мошенников, которые могут попытаться воспользоваться ситуацией для рассылки поддельных сообщений.

Финансовая группа призвала не передавать посторонним пароли, банковские реквизиты и коды подтверждения операций.

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