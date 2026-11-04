Черногория может подписать договор о вступлении в ЕС уже в июне 2027 года

Черногория приблизилась к членству в Евросоюзе: уже в июне 2027 года страна может подписать договор о присоединении к ЕС. Если процесс завершится успешно, она станет первым новым членом Евросоюза после Хорватии, вступившей в объединение в 2013 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Еврокомиссию, которая 4 ноября представила ежегодный доклад о расширении ЕС.

Читайте нас также Google News Facebook

Согласно докладу Еврокомиссии, Черногория добилась значительного прогресса в переговорах о вступлении. К настоящему времени страна предварительно закрыла 21 переговорную главу, охватывающую различные сферы законодательства и государственной политики.

При согласии государств - членов ЕС оставшиеся главы могут быть закрыты до конца 2026 года. Это позволит перейти к заключительному этапу переговоров.

Работа над договором о присоединении Черногории уже ведется. Одновременно европейские институты рассматривают финансовые условия будущего членства страны.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке специальных дорожных карт для четырех стран, наиболее активно продвигающихся по пути европейской интеграции: Черногории, Албании, Молдовы и Украины.

Эти документы предусматривают конкретные этапы и задачи на ближайший год, которые должны помочь странам-кандидатам продолжить необходимые реформы.

Читайте

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что процесс интеграции Черногории приближается к завершению. При сохранении темпов реформ в ближайшие годы к Евросоюзу могут присоединиться и другие страны-кандидаты.

При этом Еврокомиссия подчеркивает, что скорость вступления зависит не только от выполнения экономических и законодательных требований, но и от прогресса в обеспечении верховенства права, демократии и защиты основных прав человека.

Черногория ждет членства уже 16 лет

Черногория получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2010 году, а официальные переговоры начались в 2012-м.

В апреле 2026 года послы государств ЕС согласовали начало подготовки договора о присоединении страны. Черногория стала первым из нынешних кандидатов, достигшим этой стадии переговорного процесса.

Однако подписание договора еще не означает автоматического вступления в Евросоюз. Документ должен пройти необходимые процедуры одобрения и ратификации.

Таким образом, июнь 2027 года может стать важной датой на пути Черногории в ЕС, но окончательная дата ее вступления пока не определена.