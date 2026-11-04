Авария на высоте 4371 метр: у подножия Эвереста столкнулись два вертолета, есть погибший

kathmandupost.com

3 ноября в районе базового лагеря Эвереста в Непале при заходе на посадку столкнулись два туристических вертолета. Один человек погиб, еще двое получили ранения. По предварительной версии, причиной аварии могло стать недопонимание между пилотами. Об этом сообщает The Kathmandu Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Непала.

Авария произошла около 8:12 по местному времени на вертолетной площадке в Периче, в районе Солукхумбу, на высоте около 4371 метра над уровнем моря. Это популярная остановка для туристов и альпинистов, направляющихся к Эвересту.

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Погибший - гражданин Индии Васант Кумар Баларамуду, который находился на борту вертолета компании Fishtail Air. Ранения получили пилот этого вертолета Рабиндра Прадхан и пассажир из Новой Зеландии индийского происхождения Шайлеш Кришна Патель. Пострадавших доставили в больницу Nepal Mediciti в Катманду.

Вертолет Air Dynasty выполнял грузовой рейс из аэропорта Лукла, а борт Fishtail Air летел из Горакшепа с двумя иностранными пассажирами.

По данным издания, вертолет Fishtail Air резко снижался, несмотря на предупреждения наземного персонала. При заходе на посадку он столкнулся с вертолетом Air Dynasty, который приближался к площадке с противоположной стороны. В момент столкновения оба вертолета находились всего в 2–3 метрах над землей. Лопасти винта вертолета Air Dynasty ударили по окнам пассажирского салона второго борта.

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Точная причина аварии пока не установлена. По предварительной версии, пилоты могли не согласовать свои действия. Как пояснил генеральный директор Управления гражданской авиации Непала Мукеш Дангол, вертолетная площадка в Периче находится за пределами зоны контроля диспетчерской вышки аэропорта Лукла, поэтому пилоты должны координировать свои действия самостоятельно. Сейчас власти опрашивают пострадавшего командира экипажа.

Как отмечает The Kathmandu Post, это первое известное столкновение вертолетов в воздухе в истории Непала. Авария вновь привлекла внимание к вопросам безопасности полетов в районе Эвереста, где активно работают вертолеты, перевозящие туристов и альпинистов.

Рост числа полетов в регионе уже вызывает споры между вертолетными компаниями и местными жителями. Последние считают, что шум от низколетящих машин мешает работе школ и учреждений, беспокоит животных и угрожает хрупкой экосистеме национального парка Сагарматха, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.