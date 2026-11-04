600 миллионов долларов и семейный конфликт: дочь Майкла Джексона судится за наследство отца

Спустя 17 лет после смерти Майкла Джексона его наследство вновь стало причиной громкого судебного разбирательства. 28-летняя дочь короля поп-музыки Пэрис Джексон требует перевести 600 миллионов долларов в семейный траст, предназначенный для нее и двух ее братьев.
По утверждению девушки, управляющие многомиллиардным состоянием певца до сих пор не выполнили его последнюю волю.
Читайте нас также
Как сообщает Page Six, 29 октября Пэрис обратилась в суд Лос-Анджелеса с требованием обязать распорядителей наследства перечислить деньги в Michael Jackson Family Trust - фонд, созданный в интересах детей артиста.
Речь идет не о личной выплате Пэрис: средства предназначены также ее братьям - 29-летнему Принсу и 24-летнему Биджи, ранее известному как Бланкет.
Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Согласно условиям семейного траста, его дети должны были начать получать доход от своих долей после достижения 21 года. Основную часть наследства предполагалось передавать поэтапно - в 30, 35 и 40 лет.
Все трое детей певца уже старше 21 года. Однако, как утверждает Пэрис, семейный траст спустя более 17 лет после смерти отца так и не был профинансирован в соответствии с его волей.
Главные претензии девушки адресованы Джону Бранке - известному юристу и многолетнему деловому партнеру Майкла Джексона, который управляет его наследством.
По словам Пэрис, Бранка фактически единолично решает, когда и сколько денег получают наследники. Она также утверждает, что после ее попыток оспорить некоторые финансовые решения управляющих выплаты ей и братьям были существенно сокращены.
В судебном заявлении говорится, что еще в 2011 году распорядители наследства сообщали о намерении начать перевод средств в семейный траст. Однако, по утверждению Пэрис, за прошедшие 15 лет этого так и не произошло.
После смерти Майкла Джексона управление его творческим наследием превратилось в чрезвычайно прибыльный бизнес.
Доходы приносили музыкальные записи, авторские права, коммерческие проекты и крупные сделки с развлекательными компаниями.
Среди наиболее значительных операций - продажа доли в музыкальном издательстве EMI Music Publishing за 287,5 млн долларов в 2018 году, продажа ранчо Neverland за 22 млн долларов в 2020 году, а также крупная сделка с Sony, связанная с музыкальным каталогом артиста.
По данным, приведенным в судебных документах, только эти операции принесли более миллиарда долларов до вычета налогов и расходовЧитайте
Пэрис ссылается на финансовую отчетность, согласно которой в конце 2024 года в распоряжении наследственного фонда находилось около 850 млн долларов денежных средств и их эквивалентов.
По ее мнению, даже с учетом возможных обязательств управляющие могли бы перечислить в семейный траст не менее 600 млн долларов.
Представители наследственного фонда Майкла Джексона отвергли обвинения Пэрис.
Они утверждают, что перевод средств в трасты пока невозможен в полном объеме из-за нерешенных юридических вопросов. Главным препятствием остается многолетний спор с американской налоговой службой IRS, которая первоначально потребовала около 700 миллионов долларов налогов и штрафов.
Хотя управляющим удалось добиться существенного сокращения претензий, окончательно спор еще не урегулирован.
Кроме того, представители фонда заявили, что более 200 миллионов долларов уже были выплачены наследникам либо израсходованы в их интересах.
Обвинения в намеренном удержании или сокращении выплат они назвали полностью вымышленными.
В ответ представитель Пэрис заявил, что юридические сложности не мешали управляющим хотя бы частично профинансировать семейный траст в предыдущие годы.
Пэрис Джексон и раньше публично оспаривала решения людей, управляющих состоянием ее отца. В частности, она поставила под сомнение некоторые выплаты юридическим фирмам, работавшим с наследственным фондом. В рамках одного из предыдущих разбирательств было принято решение о возврате 625 тысяч долларов, выплаченных в качестве бонусов.
Новый судебный спор касается уже гораздо более крупной суммы и самого принципа распределения наследства.
Очередное слушание назначено на 4 декабря 2026 года. Суду предстоит определить, есть ли основания обязать управляющих перевести 600 миллионов долларов или другую сумму в семейный траст.
Пока же наследство Майкла Джексона, продолжающее приносить огромные доходы спустя почти два десятилетия после его смерти, остается предметом ожесточенного спора между его дочерью и людьми, которым певец доверил управление своим состоянием.