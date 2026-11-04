600 миллионов долларов и семейный конфликт: дочь Майкла Джексона судится за наследство отца

Спустя 17 лет после смерти Майкла Джексона его наследство вновь стало причиной громкого судебного разбирательства. 28-летняя дочь короля поп-музыки Пэрис Джексон требует перевести 600 миллионов долларов в семейный траст, предназначенный для нее и двух ее братьев.

По утверждению девушки, управляющие многомиллиардным состоянием певца до сих пор не выполнили его последнюю волю.

Читайте нас также Google News Facebook

Как сообщает Page Six, 29 октября Пэрис обратилась в суд Лос-Анджелеса с требованием обязать распорядителей наследства перечислить деньги в Michael Jackson Family Trust - фонд, созданный в интересах детей артиста.

Речь идет не о личной выплате Пэрис: средства предназначены также ее братьям - 29-летнему Принсу и 24-летнему Биджи, ранее известному как Бланкет.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Согласно условиям семейного траста, его дети должны были начать получать доход от своих долей после достижения 21 года. Основную часть наследства предполагалось передавать поэтапно - в 30, 35 и 40 лет.

Все трое детей певца уже старше 21 года. Однако, как утверждает Пэрис, семейный траст спустя более 17 лет после смерти отца так и не был профинансирован в соответствии с его волей.

Главные претензии девушки адресованы Джону Бранке - известному юристу и многолетнему деловому партнеру Майкла Джексона, который управляет его наследством.

По словам Пэрис, Бранка фактически единолично решает, когда и сколько денег получают наследники. Она также утверждает, что после ее попыток оспорить некоторые финансовые решения управляющих выплаты ей и братьям были существенно сокращены.

В судебном заявлении говорится, что еще в 2011 году распорядители наследства сообщали о намерении начать перевод средств в семейный траст. Однако, по утверждению Пэрис, за прошедшие 15 лет этого так и не произошло.

После смерти Майкла Джексона управление его творческим наследием превратилось в чрезвычайно прибыльный бизнес.

Доходы приносили музыкальные записи, авторские права, коммерческие проекты и крупные сделки с развлекательными компаниями.

Среди наиболее значительных операций - продажа доли в музыкальном издательстве EMI Music Publishing за 287,5 млн долларов в 2018 году, продажа ранчо Neverland за 22 млн долларов в 2020 году, а также крупная сделка с Sony, связанная с музыкальным каталогом артиста.

Пэрис ссылается на финансовую отчетность, согласно которой в конце 2024 года в распоряжении наследственного фонда находилось около 850 млн долларов денежных средств и их эквивалентов.

По ее мнению, даже с учетом возможных обязательств управляющие могли бы перечислить в семейный траст не менее 600 млн долларов.

Представители наследственного фонда Майкла Джексона отвергли обвинения Пэрис.

Они утверждают, что перевод средств в трасты пока невозможен в полном объеме из-за нерешенных юридических вопросов. Главным препятствием остается многолетний спор с американской налоговой службой IRS, которая первоначально потребовала около 700 миллионов долларов налогов и штрафов.

Хотя управляющим удалось добиться существенного сокращения претензий, окончательно спор еще не урегулирован.

Кроме того, представители фонда заявили, что более 200 миллионов долларов уже были выплачены наследникам либо израсходованы в их интересах.

Обвинения в намеренном удержании или сокращении выплат они назвали полностью вымышленными.

В ответ представитель Пэрис заявил, что юридические сложности не мешали управляющим хотя бы частично профинансировать семейный траст в предыдущие годы.

Пэрис Джексон и раньше публично оспаривала решения людей, управляющих состоянием ее отца. В частности, она поставила под сомнение некоторые выплаты юридическим фирмам, работавшим с наследственным фондом. В рамках одного из предыдущих разбирательств было принято решение о возврате 625 тысяч долларов, выплаченных в качестве бонусов.

Новый судебный спор касается уже гораздо более крупной суммы и самого принципа распределения наследства.

Очередное слушание назначено на 4 декабря 2026 года. Суду предстоит определить, есть ли основания обязать управляющих перевести 600 миллионов долларов или другую сумму в семейный траст.

Пока же наследство Майкла Джексона, продолжающее приносить огромные доходы спустя почти два десятилетия после его смерти, остается предметом ожесточенного спора между его дочерью и людьми, которым певец доверил управление своим состоянием.