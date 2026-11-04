Трамп объявил космос достоянием всего человечества и пообещал построить межпланетную цивилизацию

Президент США Дональд Трамп подписал необычный документ под названием «Американская декларация о свободе в космосе», провозгласив Солнечную систему и все космическое пространство за пределами Земли областью, открытой для исследования и освоения всем человечеством.

При этом американский лидер заявил, что именно США должны возглавить освоение новых миров и создание межпланетной цивилизации.

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Соответствующая прокламация опубликована 3 ноября на официальном сайте Белого дома.

«Наша Солнечная система и все космическое пространство за пределами Земли являются достоянием всего человечества», - говорится в документе.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены играть ведущую роль не только в изучении космоса, но и в его практическом использовании, освоении ресурсов и создании постоянных поселений за пределами Земли.

В декларации Трамп напомнил об исторических достижениях американской космонавтики - от первой высадки людей на Луну в 1969 году до исследований Марса с помощью автоматических аппаратов.

По словам президента, США вновь открывают новую главу в истории освоения космоса.

В частности, Трамп подтвердил намерение вернуть американских астронавтов на Луну к 2028 году и заложить основу для постоянного присутствия США на ее поверхности

Следующим этапом должно стать освоение Марса. Трамп заявил, что намерен приблизить день, когда американский астронавт первым ступит на поверхность Красной планеты.

Президент также упомянул успешную миссию Artemis II, в ходе которой в апреле 2026 года астронавты совершили облет Луны, и предстоящую программу испытаний Artemis III, запланированную на лето 2027 года.

По замыслу администрации, развитие космической инфраструктуры должно не только расширить возможности научных исследований, но и укрепить экономические и технологические позиции США.

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Несмотря на громкое название документа, Трамп не устанавливает новых правил владения космическим пространством.

Еще в 1967 году был принят международный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Этот документ, участниками которого являются в том числе США, закрепляет несколько фундаментальных принципов.

Космос открыт для исследования и использования всеми государствами независимо от уровня их экономического или научного развития. При этом ни одна страна не вправе объявить Луну, Марс или другие небесные тела своей суверенной территорией.

Таким образом, американская декларация фактически подтверждает уже существующий международный принцип, но одновременно делает акцент на ведущей роли Соединенных Штатов в будущей космической экспансии.

В тексте документа Трамп связывает развитие космических технологий с будущим экономическим процветанием и национальной безопасностью.

По его убеждению, страна, которая добьется наибольших успехов в изучении космоса, создании космической экономики и развитии пилотируемых полетов, сможет определять направление развития человечества на многие десятилетия.

Президент подчеркнул, что США намерены строить инфраструктуру за пределами Земли, использовать доступные космические ресурсы и создавать условия для постоянного присутствия человека в космосе.

При этом в заключительной части декларации отдельно оговаривается, что вся деятельность американских граждан должна соответствовать законодательству США и международным обязательствам страны.

Новая декларация не меняет международное космическое право и сама по себе не запускает новые программы. Однако она обозначает политические приоритеты Белого дома: возвращение на Луну, освоение Марса и стремление обеспечить американское лидерство в будущей космической экономике.