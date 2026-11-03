Великобритания ужесточает правила для иммигрантов: постоянного вида на жительство можно ждать до 30 лет

Великобритания готовит масштабную реформу иммиграционного законодательства. Согласно представленному правительством плану, большинству иностранных граждан придется прожить в стране не пять, как сейчас, а десять лет, прежде чем они смогут претендовать на постоянный вид на жительство.

Для некоторых категорий иммигрантов срок ожидания может увеличиться до 20 и даже 30 лет, сообщает BBC.

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О новых правилах в понедельник, 2 ноября, объявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд, выступая в парламенте.

Постоянный вид на жительство - Indefinite Leave to Remain (ILR) - позволяет бессрочно жить, работать и учиться в Великобритании, а также при соблюдении установленных условий получать государственные пособия и претендовать на социальное жилье.

Кому придется ждать дольше, а кому - меньше

Основным сроком для получения ILR предлагается сделать десять лет. Однако он будет зависеть от доходов иммигранта, соблюдения законов и степени интеграции в британское общество.

Предусмотрены следующие условия:

3 года - для иммигрантов с годовым доходом свыше 125 тысяч фунтов стерлингов.

- для иммигрантов с годовым доходом свыше 125 тысяч фунтов стерлингов. 5 лет - для тех, кто зарабатывает более 50 тысяч фунтов в год.

- для тех, кто зарабатывает более 50 тысяч фунтов в год. 10 лет - базовый срок для большинства легальных иммигрантов.

- базовый срок для большинства легальных иммигрантов. До 20 лет - для отдельных категорий, включая нарушителей визовых правил и получателей определенных государственных пособий.

- для отдельных категорий, включая нарушителей визовых правил и получателей определенных государственных пособий. До 30 лет - для некоторых нелегально прибывших мигрантов, которые не работают и не учатся.

Кроме того, претенденты на постоянный вид на жительство должны будут подтвердить знание английского языка, сдать экзамен по истории, культуре и законодательству Великобритании, не иметь судимостей и долгов перед государством, а также соответствовать требованиям по уплате налогов.

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Точная дата вступления новых правил в силу пока не объявлена.

Почему правительство решило изменить правила

По словам Шабаны Махмуд, реформа позволит сократить государственные расходы на социальную поддержку иммигрантов и сделать систему более справедливой для британских налогоплательщиков.

Министр напомнила, что с 2021 по 2024 год население Великобритании увеличилось за счет миграции примерно на 2,6 млн человек. Значительная часть приехавших вскоре сможет претендовать на постоянный вид на жительство по действующим правилам.

При этом миграционный приток в страну уже заметно сократился. По официальным оценкам, в 2025 году чистая миграция составила около 117 тысяч человек - примерно вдвое меньше, чем годом ранее.

Ужесточение иммиграционной политики стало также одним из важных политических вопросов для правящей Лейбористской партии, которая сталкивается с конкуренцией со стороны Reform UK.

Однако предложения вызывают споры и внутри самой Лейбористской партии. Критики считают несправедливым менять условия для людей, которые уже переехали в Великобританию, рассчитывая получить постоянный статус через пять лет.

Правительству еще предстоит определить окончательные правила перехода на новую систему, в том числе для иммигрантов, которые уже живут и работают в стране.