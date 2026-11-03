В авиакатастрофе во Флориде погибли мультимиллионер Адам Робинсон и его семья

В американском штате Флорида потерпел крушение бизнес-джет Learjet 60, направлявшийся из Техаса на Багамские острова. Погибли все девять человек, находившихся на борту, в том числе известный технологический предприниматель Адам Робинсон, его жена и двое маленьких детей.

Об этом сообщает Associated Press.

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Катастрофа произошла 1 ноября в округе Палм-Бич. Самолет упал возле оживленной дороги в жилом районе, после чего вспыхнул сильный пожар. На месте падения образовалась глубокая воронка, а обломки разлетелись на значительное расстояние.

Среди пассажиров находились основатель технологических компаний Retention.com и RB2B Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп, их четырехлетняя дочь Эмма и двухлетний сын Чарли.

Вместе с семьей летели няня детей Анита Мария Сетина и близкие друзья Рэйчел Рид и Чарми Фер.

Также погибли два члена экипажа - 55-летний пилот Джеффри Грегори и 20-летняя второй пилот Наталия Гаделья Филгейрас.

Робинсон занимался разработкой технологий для интернет-маркетинга, позволяющих компаниям получать информацию о посетителях своих сайтов. Его супруга руководила PR-компанией Influential PR, а в последнее время также развивала собственный бизнес в сфере керамики.

Родственники погибших выступили с совместным заявлением, назвав Адама и Хелен любящими родителями, для которых дети были центром жизни.

Последние минуты полета: обледенение, турбулентность и сигнал бедствия

Стали известны подробности авиакатастрофы. Самолет вылетел из аэропорта Остина и направлялся в аэропорт Норт-Эльютера на Багамах.

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Во время полета на высоте около 10,7 километра экипаж сообщил авиадиспетчерам об обледенении и умеренной турбулентности. Пилоты также рассказали, что из-за воздушных потоков самолет резко менял высоту.

Затем экипаж запросил разрешение подняться выше, примерно до 11,3 километра. Диспетчеры согласовали маневр.

Однако менее чем через полминуты после этого самолет начал стремительно снижаться.

Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и сообщили, что скорость снижения достигла сначала примерно 3000, а затем 6000 метров в минуту. Экипаж также предупредил о превышении допустимой скорости полета.

Вскоре связь с самолетом прервалась.

По данным следствия, воздушное судно могло начать разрушаться еще до столкновения с землей. На месте катастрофы обнаружены обломки, разбросанные на большой территории.

Как сообщалось ранее, самолет упал вблизи жилых домов и автомобильной дороги. В целях безопасности из соседнего района эвакуировали сотни человек.

Несмотря на масштаб разрушений, погибших на земле нет. Сообщалось об одном пострадавшем, получившем травму ноги.

Расследованием занимается Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB). Специалисты изучают погодные условия, действия экипажа, техническое состояние самолета и данные его последнего полета.

Обледенение и турбулентность рассматриваются как возможные факторы катастрофы, однако окончательные выводы следователи пока не сделали.