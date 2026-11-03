3 ноября 2026, 10:58 Валерия Леонова

Три шотландские коровы сбежали погулять ночью по улицам Таллина: домой их возвращали с полицией и дронами

Три шотландские коровы сбежали погулять ночью по улицам Таллина: домой их возвращали с полицией и дронами

Необычная спасательная операция развернулась в ночь на 2 ноября в Таллинне. Три шотландские коровы сбежали с привычных пастбищ и отправились гулять по городским улицам, сообщает эстонский портал Delfi.

Вернуть беглянок домой оказалось непросто: на помощь полицейским и спасателям пришлось вызывать беспилотники с громкоговорителями.

Читайте нас также

Как сообщает Спасательный департамент Эстонии, сообщение о коровах, разгуливающих по Таллинну, поступило 1 ноября в 23:21. Животных заметили возле перекрестка улиц Копли и Лаэвастику.

Три коровы держались вместе, но вели себя непредсказуемо: выходили на проезжую часть и трамвайные пути, создавая опасность для транспорта.

Полицейские и спасатели попытались направить животных обратно к полуострову Пальяссааре, откуда они пришли. Однако коровы явно не торопились возвращаться.

Тогда в ход пошли современные технологии. Сотрудники полиции и Спасательного департамента подняли в воздух беспилотники с громкоговорителями. С их помощью животных постепенно направляли в сторону прибрежных лугов.

Одновременно полицейские вместе с владельцами коров пробирались через заросли и болотистую местность, перекрывая беглянкам возможность снова повернуть к городским улицам.

Операция продолжалась почти три часа. В 02:09 все три коровы благополучно вернулись на свою территорию.

Оказалось, что коровы сбежали еще несколько недель назад

Выяснилось, что ночная прогулка по Таллинну была далеко не первым приключением животных.

Читайте Mixer
Разрезанный картофель с расплавленным сыром, маслом и зелёным луком на светлой тарелке

Картофель станет мягким за 12 минут: прокалываю клубни и даю им постоять…
Три шотландские коровы сбежали погулять ночью по улицам Таллина: домой их возвращали с полицией и дронами

Рыбы, Весы, Скорпионы и Львы в ультракоротком гороскопе на среду 4 ноября…
Три шотландские коровы сбежали погулять ночью по улицам Таллина: домой их возвращали с полицией и дронами

От овец до Супермена: 20 автомобилей, которые точно не затеряются на…
Три шотландские коровы сбежали погулять ночью по улицам Таллина: домой их возвращали с полицией и дронами

Весы, Водолеи, Скорпионы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на среду 4 ноября

По словам владельца Айвара Бярга, несколько недель назад коровы прорвали ограждение на прибрежном пастбище и скрылись в лесу. Он предположил, что животных могли напугать посетители природоохранной территории или гулявшие с ними собаки.

Вернуть коров сразу не удалось. Пугливые животные избегали людей, поэтому их пытались заманить обратно с помощью корма.

И только после того, как беглянки добрались до городских улиц, для их возвращения потребовалась совместная операция полиции и спасателей.

У этой истории есть любопытная подробность: коровы в Пальяссааре не просто пасутся, а выполняют важную природоохранную работу. Шотландских высокогорных коров породы хайленд уже восемь лет привозят на прибрежные луга полуострова. Поедая траву и растительность, животные помогают сохранять открытый ландшафт, необходимый для многих видов птиц и насекомых.

Вот так они выглядят и на таких лугах пасутся.

Как сообщали власти Таллинна, в 2026 году на территории Пальяссааре планировалось разместить не менее 27 коров.

Животные обычно проводят здесь теплый сезон, а если корма достаточно, могут оставаться и дольше.

Власти напоминают, что, несмотря на спокойный внешний вид и привычку к людям, это крупные сельскохозяйственные животные. Посетителей природной территории просят не приближаться к ним и не пытаться кормить.

Теперь три любительницы ночных прогулок снова находятся на своем пастбище. Остается надеяться, что знакомство с трамвайными путями и полицейскими беспилотниками надолго удовлетворило их любопытство.

google news Подпишитесь на нас
Три шотландские коровы сбежали погулять ночью по улицам Таллина: домой их возвращали с полицией и дронами

Весы, Водолеи, Скорпионы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на среду 4 ноября
Три шотландские коровы сбежали погулять ночью по улицам Таллина: домой их возвращали с полицией и дронами

Львы, Водолеи, Девы и Рыьбы в гороскопе Анжелы Перл на среду 4 ноября

В мире

Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике
ВИДЕО
3 ноября, 10:58
Три шотландские коровы сбежали погулять ночью по улицам Таллина: домой их возвращали с полицией и дронами
3 ноября, 08:30
Тайна убийства Пазолини: спустя 51 год в Италии возобновили расследование - появился новый свидетель
Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике
3 ноября, 07:58 07:58
Великобритания ужесточает правила для иммигрантов: постоянного вида на жительство можно ждать до 30 лет
Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике
2 ноября, 20:58 20:58
Трамп пригрозил стать «Мистером Вето», если демократы победят на выборах в Конгресс
Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике
2 ноября, 18:27 18:27
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике
2 ноября, 17:59 17:59
Угроза взрыва на борту Wizz Air: пассажирский самолет экстренно сел в Будапеште под сопровождением истребителя
Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике
2 ноября, 15:35 15:35
В пяти странах Европы хакеры взломали холодильники в супермаркетах: в Эстонии пострадал Selver
Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике
2 ноября, 14:35 14:35
Премьер Бельгии подал прошение об отставке после провала переговоров по бюджету на 2027 год
Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике
2 ноября, 13:02 13:02
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике
ВИДЕО
2 ноября, 11:58 11:58
Во Флориде частный самолет рухнул на жилой квартал, погибли девять человек
Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике
1 ноября, 21:01 21:01
Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике

Латвия

«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»
3 ноября, 09:54
В Латвии начинает работу новый Сейм: депутаты принесут присягу, правительство уйдет в отставку
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»
2 ноября, 19:58 19:58
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»
2 ноября, 19:27 19:27
За два дня в Рижском регионе полиция проверила почти 19 тысяч автомобилей: выявлены 35 пьяных водителей
«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»
2 ноября, 18:57 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»
2 ноября, 17:29 17:29
Погода во вторник: больше солнца, но без дождей не обойдется
«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»
2 ноября, 16:30 16:30
1078 законов и 215 заседаний: итоги четырех лет работы 14-го Сейма Латвии
«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»
2 ноября, 16:10 16:10
Игла в конфете, пьяные подростки и четырехлетний ребенок без присмотра на улице: происшествия в Латвии на Хэллоуин
«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»
2 ноября, 15:05 15:05
Минувший октябрь вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Латвии
«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»
2 ноября, 14:05 14:05
В Восточной больнице Риги провели уникальную операцию - пациенту создали новый пищевод из тканей собственного желудка
«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»
2 ноября, 13:35 13:35
«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»

ЧП

В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Дэвид Боуи возвращается в Берлин: на Берлинале покажут неизвестные записи легендарного музыканта
2 ноября, 13:02
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
Дэвид Боуи возвращается в Берлин: на Берлинале покажут неизвестные записи легендарного музыканта
2 ноября, 08:58
Журнал People удивил выбором самого сексуального мужчины 2026 года
Дэвид Боуи возвращается в Берлин: на Берлинале покажут неизвестные записи легендарного музыканта
1 ноября, 15:02
Майкл Дуглас признался, что считал Гленн Клоуз непригодной для роли в «Роковом влечении»
1 ноября, 09:01
Вокалист Deep Purple Иэн Гиллан госпитализирован: группа переносит концерты в Германии
31 октября, 17:05
Спустя 12 лет Скорсезе раскрыл, почему не снял фильм о Клеопатре с Анджелиной Джоли
31 октября, 16:20
В Рижской церкви Святого Петра обнаружили фундаменты храма XIII века
31 октября, 15:40
Киану Ривз озвучит самурая в кукольном мультфильме, вдохновлённом фильмами Куросавы
30 октября, 14:29
Дэвид Боуи возвращается в Берлин: на Берлинале покажут неизвестные записи легендарного музыканта

Mixer

Женщина на коврике перед спокойной тренировкой пилатес для новичков
3 ноября, 11:11
Пилатес с нуля: 5 спокойных упражнений для корпуса, ягодиц и осанки
Разрезанный картофель с расплавленным сыром, маслом и зелёным луком на светлой тарелке
3 ноября, 10:50
Картофель станет мягким за 12 минут: прокалываю клубни и даю им постоять после микроволновки
Львы, Водолеи, Девы и Рыьбы в гороскопе Анжелы Перл на среду 4 ноября
3 ноября, 10:20
Рыбы, Весы, Скорпионы и Львы в ультракоротком гороскопе на среду 4 ноября (+совет)
3 ноября, 09:25
От овец до Супермена: 20 автомобилей, которые точно не затеряются на парковке
3 ноября, 09:09
Весы, Водолеи, Скорпионы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на среду 4 ноября
3 ноября, 08:45
«Пицца без теста» из фасоли: простой ужин с томатами и сыром за полчаса
3 ноября, 08:16
Смехотерапия на вторник 3 ноября и разгрузка плитки
3 ноября, 08:08
Львы, Водолеи, Девы и Рыьбы в гороскопе Анжелы Перл на среду 4 ноября

Зеленая Лампа

«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
30 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: для оплаты терапии 7-летней Рите Амелии не хватает 900 евро
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
28 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»

Спорт

«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
3 ноября, 08:59
Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
2 ноября, 20:29
«Если бы у меня была левая нога Месси…». Харри Кейн рассказал, чего ему не хватает для совершенства
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
2 ноября, 10:58
Кими Антонелли вошел в историю «Формулы-1», став самым молодым чемпионом мира
1 ноября, 15:46
Пока семья смотрела матч, воры выносили драгоценности: звезду «Реала» ограбили на 350 тысяч евро
1 ноября, 13:00
Исторический триумф на льду Остравы: латвийские кёрлингистки впервые в истории завоевали медали чемпионата Европы
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
27 октября, 13:59
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
27 октября, 08:26
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас