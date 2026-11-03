Три шотландские коровы сбежали погулять ночью по улицам Таллина: домой их возвращали с полицией и дронами

Необычная спасательная операция развернулась в ночь на 2 ноября в Таллинне. Три шотландские коровы сбежали с привычных пастбищ и отправились гулять по городским улицам, сообщает эстонский портал Delfi.

Вернуть беглянок домой оказалось непросто: на помощь полицейским и спасателям пришлось вызывать беспилотники с громкоговорителями.

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Как сообщает Спасательный департамент Эстонии, сообщение о коровах, разгуливающих по Таллинну, поступило 1 ноября в 23:21. Животных заметили возле перекрестка улиц Копли и Лаэвастику.

Три коровы держались вместе, но вели себя непредсказуемо: выходили на проезжую часть и трамвайные пути, создавая опасность для транспорта.

Полицейские и спасатели попытались направить животных обратно к полуострову Пальяссааре, откуда они пришли. Однако коровы явно не торопились возвращаться.

Тогда в ход пошли современные технологии. Сотрудники полиции и Спасательного департамента подняли в воздух беспилотники с громкоговорителями. С их помощью животных постепенно направляли в сторону прибрежных лугов.

Одновременно полицейские вместе с владельцами коров пробирались через заросли и болотистую местность, перекрывая беглянкам возможность снова повернуть к городским улицам.

Операция продолжалась почти три часа. В 02:09 все три коровы благополучно вернулись на свою территорию.

Оказалось, что коровы сбежали еще несколько недель назад

Выяснилось, что ночная прогулка по Таллинну была далеко не первым приключением животных.

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По словам владельца Айвара Бярга, несколько недель назад коровы прорвали ограждение на прибрежном пастбище и скрылись в лесу. Он предположил, что животных могли напугать посетители природоохранной территории или гулявшие с ними собаки.

Вернуть коров сразу не удалось. Пугливые животные избегали людей, поэтому их пытались заманить обратно с помощью корма.

И только после того, как беглянки добрались до городских улиц, для их возвращения потребовалась совместная операция полиции и спасателей.

У этой истории есть любопытная подробность: коровы в Пальяссааре не просто пасутся, а выполняют важную природоохранную работу. Шотландских высокогорных коров породы хайленд уже восемь лет привозят на прибрежные луга полуострова. Поедая траву и растительность, животные помогают сохранять открытый ландшафт, необходимый для многих видов птиц и насекомых.

Вот так они выглядят и на таких лугах пасутся.

Как сообщали власти Таллинна, в 2026 году на территории Пальяссааре планировалось разместить не менее 27 коров.

Животные обычно проводят здесь теплый сезон, а если корма достаточно, могут оставаться и дольше.

Власти напоминают, что, несмотря на спокойный внешний вид и привычку к людям, это крупные сельскохозяйственные животные. Посетителей природной территории просят не приближаться к ним и не пытаться кормить.

Теперь три любительницы ночных прогулок снова находятся на своем пастбище. Остается надеяться, что знакомство с трамвайными путями и полицейскими беспилотниками надолго удовлетворило их любопытство.