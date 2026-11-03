Тайна убийства Пазолини: спустя 51 год в Италии возобновили расследование - появился новый свидетель

В Италии вновь открыли расследование одного из самых загадочных убийств XX века - гибели знаменитого режиссера, писателя и поэта Пьера Паоло Пазолини. Решение принято 2 ноября, ровно через 51 год после его смерти.

Как сообщает ANSA, у следствия появились новые материалы, которые могут помочь восстановить обстоятельства преступления.

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Прокуратура Рима открыла новое производство, расследование поручено прокурору Сильвии Сантуччи.

Основанием стало обращение адвоката Стефано Маччони, представляющего интересы Ордена журналистов региона Лацио, режиссера Давида Гриеко и писателя Джованни Джованнетти.

Первое ходатайство было подано в ноябре 2025 года, а в мае 2026-го дополнено новыми материалами. Среди них - сведения о свидетеле, которого ранее не допрашивали. Предполагается, что его показания могут пролить свет на события роковой ночи.

Кроме того, адвокат указывает на необходимость заново изучить уже собранные доказательства, включая архивные телевизионные кадры и результаты криминалистических исследований.

«Мы надеемся, что прокуратура Рима наконец сможет дать ответы на вопросы, которые мы задаем уже много лет», - заявил Маччони.

Он также призвал всех, кто располагает сведениями об убийстве и до сих пор молчал, рассказать о том, что им известно.

Убийство, которое потрясло Италию

Пьер Паоло Пазолини был убит в ночь с 1 на 2 ноября 1975 года в Остии, на побережье неподалеку от Рима. Ему было 53 года.

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Тело режиссера с многочисленными травмами обнаружили на пустыре возле моря. Вскоре полиция задержала 17-летнего Джузеппе, известного как Пино, Пелози.

Юноша признался в убийстве и был приговорен к лишению свободы. В 1983 году он вышел на свободу условно-досрочно. Однако спустя много лет Пелози отказался от первоначальных показаний. Он заявил, что Пазолини убили другие люди, а сам он не принимал непосредственного участия в нападении.

По его поздней версии, нападавших было несколько. Во время избиения они выкрикивали оскорбления в адрес режиссера, в том числе называли его «грязным коммунистом».

Эти заявления породили новые вопросы о том, что на самом деле произошло в Остии.

Обстоятельства гибели Пазолини на протяжении десятилетий оставались предметом споров. Обсуждались различные версии, включая возможность участия в нападении нескольких человек.

Сторонники возобновления расследования считают, что первоначальная версия преступления не объясняет всех обнаруженных обстоятельств.

В 2016 и 2023 годах уже предпринимались попытки добиться нового расследования, однако прокуратура отклоняла ходатайства. Теперь, спустя более полувека, дело вновь оказалось в руках следователей.

Пьер Паоло Пазолини был одной из самых ярких и противоречивых фигур итальянской культуры. Его фильмы «Мама Рома», «Птицы большие и малые», «Теорема» и «Сало, или 120 дней Содома» вошли в историю мирового кинематографа.

Он был не только режиссером, но и поэтом, писателем, публицистом, открыто высказывавшимся на острые политические и общественные темы. Его гибель стала потрясением для Италии. И спустя 51 год вопрос о том, кто и почему убил Пазолини, вновь оказался в центре внимания.