Пешком вокруг света за 28 лет: британский путешественник Карл Бушби вернулся домой

Британский путешественник Карл Бушби вернулся в дом своей матери в английском городе Халл, завершив пеший поход вокруг света, который начал в 1998 году. На момент старта ему было 29 лет, сейчас - 57. Об этом сообщает Associated Press.

Бушби отправился в путь 1 ноября 1998 года из города Пунта-Аренас на юге Чили. За 28 лет он преодолел около 50 тысяч километров, пересёк четыре континента и побывал в 30 странах.

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Во время путешествия он принципиально не пользовался транспортом: передвигался пешком, а на отдельных участках плыл. В частности, он пересёк вплавь Каспийское море и Ла-Манш, а также преодолел Берингов пролив по льду.

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Бушби поклялся не возвращаться домой, пока не завершит путешествие пешком. Однако первоначальный план пройти маршрут за 12 лет пришлось пересмотреть. Поход неоднократно прерывался из-за финансовых трудностей, пандемии COVID-19, сложностей с получением виз и бюрократических препятствий при пересечении границ. В России путешественника задержали за незаконное пересечение границы после перехода через Берингов пролив.

В Халле Бушби встретили сотни людей. Обращаясь к собравшимся, он пошутил: «Простите, что заставил вас ждать». Затем путешественник добрался до дома матери Анджелы, которую не видел около десяти лет.

Идея кругосветного похода возникла у Бушби после того, как отец прислал ему открытку, упомянув спор двух знакомых о возможности пройти пешком из Лондона в Нью-Йорк по Берингову сухопутному мосту.

После завершения экспедиции Бушби признался, что испытывает тревогу из-за окончания путешествия и пока не представляет, чем займётся дальше. «Я понятия не имею, что будет в моей жизни дальше», - отметил он.