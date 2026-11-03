3 ноября 2026, 16:05 Наталья Гудемчук

Гонкуровскую премию 2026 года присудили Филиппу Женада за роман «Неизвестная с набережной Жавель»

Гонкуровскую премию 2026 года присудили Филиппу Женада за роман «Неизвестная с набережной Жавель»
fr.news.yahoo.com

Французский писатель Филипп Женада стал лауреатом Гонкуровской премии 2026 года. Жюри присудило ему главную литературную награду Франции за роман «Неизвестная с набережной Жавель» (L’Inconnue du quai de Javel), вышедший в издательстве Flammarion. Победителя объявили в парижском ресторане Drouant, где по традиции собирается жюри Академии Гонкур, сообщает Euronews.

Книга объёмом 528 страниц посвящена расследованию убийства молодой женщины, тело которой обнаружили на набережной Сены в конце 1950-х годов.

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Все четыре книги, вошедшие в финальный список, выпустили издательства, принадлежащие группе Madrigall. В него вошли романы «La Solitude des professeurs est infinie» Янника Энеля и «Choses que je croyais perdues» Клементины Мелуа, изданные Gallimard, «Неизвестная с набережной Жавель» Филиппа Женада от Flammarion и «De l’autre côté du lac» Сильвена Прюдома, выпущенный Éditions de Minuit.

Таким образом, независимо от того, кому досталась бы награда, коммерческую выгоду от неё получила бы издательская группа, возглавляемая Антуаном Галлимаром.

Денежное вознаграждение лауреата символическое - 10 евро. Однако победа обычно обеспечивает книге большой интерес со стороны читателей и превращает её в бестселлер, особенно в преддверии рождественского сезона.

В прошлом году роман Лорана Мовинье «La Maison vide», выпущенный Éditions de Minuit, также входящим в группу Madrigall, разошёлся тиражом почти 640 000 экземпляров.

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Скандалы последних недель затмили другого фаворита литературного сезона - роман «C’était ça ou mourir» канадско-гаитянского писателя Тели́сона Орельена.

25 сентября жюри Гонкур исключило книгу из второго отбора после появления подозрений в масштабном использовании искусственного интеллекта. Позже к ним добавились обвинения в плагиате.

Во Франции права на роман приобрело издательство Grasset, принадлежащее миллиардеру Винсенту Боллоре. Однако прежний издатель писателя, монреальское Éditions du Boréal, официально прекратил с ним сотрудничество и заявил, что книга не будет переиздаваться.

Впоследствии Орельен признал, что использовал искусственный интеллект для проведения «исследований». Эта история вызвала широкий резонанс в литературной среде и социальных сетях, вновь подняв вопрос о будущем профессии писателя.

Гонкуровская премия была учреждена в 1903 году. Её можно получить только один раз в жизни. Единственным исключением стал Ромен Гари: он получил награду в 1956 году под собственным именем, а в 1975-м - под псевдонимом Эмиль Ажар.

В 1951 году Жюльен Грак стал первым писателем, отказавшимся от присуждённой ему премии за роман «Le Rivage des Syrtes». Своё решение он объяснил несогласием с тем, как жюри оценивает литературу, и критикой коммерциализации книжного рынка и «производства успеха».

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