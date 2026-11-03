Дочь выиграла национальный конкурс «Мисс Вселенная» через 35 лет после матери

25-летняя Даниэль Адевуси выиграла национальный конкурс «Мисс Вселенная Нигерия», повторив путь своей матери Антонии Окогбенин, которая получила этот титул в 1991 году. Впереди у неё - финал в Пуэрто-Рико, и она едет туда не только за короной, но и с миссией.

Даниэль Адевуси, представлявшая штат Лагос, была признана победительницей конкурса «Мисс Вселенная Нигерия 2026» в конце сентября, обойдя 19 соперниц в финале в Лагосе . Организаторы отметили её уверенность, интеллект, элегантность и приверженность социальным проектам.

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Её мать, 57-летняя Антония Окогбенин, была признана самой красивой девушкой Нигерии в 1991 году. У неё родились четверо дочерей, но только Даниэль пошла по её стопам и добилась такого же успеха. «Это было как во сне. Я будто видела себя в ней», - призналась Окогбенин, наблюдая за финалом .

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Бывшая королева красоты отметила, что за 35 лет конкурс сильно изменился. Во времена её участия не было социальных сетей, фотографии появлялись в газетах лишь за пару недель до финала, а интеллект и ответы на вопросы ценились строже. При этом современные участницы, по её словам, лучше отстаивают свой образ и убеждения .

Окогбенин также вспомнила, что скрывала участие в конкурсе от строгого отца. Он узнал о её победе только тогда, когда ей понадобился загранпаспорт для поездки на финал «Мисс Вселенная» в США .

Даниэль Адевуси - не просто обладательница титула. Она окончила Королевский колледж Лондона, получив степень MBBS и диплом с отличием по психологии, и намерена представить на мировой сцене свой проект «Scrub the Stigma», посвящённый женскому здоровью . Финал 75-го конкурса «Мисс Вселенная» пройдёт 24 ноября в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико .