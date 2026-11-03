Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест

Американская корпорация Disney готовится сократить тысячи рабочих мест в рамках масштабного пересмотра расходов. Некоторым руководителям поручили найти способы снизить ежегодные затраты на 20%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением планов компании.

По данным агентства, поставленная перед отдельными менеджерами цель предполагает экономию 20% годовых расходов. Добиться ее планируют как за счет увольнений, так и благодаря сокращению других издержек.

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Изменения затронут подразделения компании в разной степени. В структуру Disney входят тематические парки, телеканалы и киностудия, однако точное распределение сокращений между ними пока неизвестно.

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Глава Disney Джош Д’Амаро намерен направить часть сэкономленных средств на производство фильмов и телепрограмм, а также развитие технологий.

Источники Bloomberg попросили не раскрывать их имена, поскольку обсуждение планов компании проходит в закрытом режиме.