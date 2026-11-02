Угроза взрыва на борту Wizz Air: пассажирский самолет экстренно сел в Будапеште под сопровождением истребителя

Пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс из Лондона в Софию, в понедельник, 2 ноября, был вынужден изменить маршрут из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва.

Для сопровождения лайнера в воздух подняли венгерский военный истребитель Gripen. Самолет благополучно приземлился в Будапеште, сообщает Euronews.

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Рейс вылетел из лондонского аэропорта Лутон и направлялся в столицу Болгарии. Когда самолет находился в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины, его маршрут был изменен в сторону Венгрии. Это следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar24.

В авиакомпании Wizz Air подтвердили, что решение о незапланированной посадке было принято после получения угрозы взрыва во время полета.

Самолет приземлился в международном аэропорту им. Ференца Листа в Будапеште, после чего его направили на специальную стоянку. Сотрудники соответствующих служб приступили к проверке воздушного судна и пассажиров.

Как сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди, после получения информации об угрозе дежурная служба противовоздушной обороны НАТО объявила тревогу ALPHA.

В течение нескольких минут венгерский истребитель поднялся в воздух и обеспечил сопровождение пассажирского самолета до посадки в Будапеште.

После завершения операции военный самолет вернулся на авиабазу в Кечкемете, а дальнейшие действия перешли под контроль полиции.

В Wizz Air заявили, что полностью сотрудничают с властями и проводят все необходимые проверки в соответствии с установленными процедурами безопасности.

Авиакомпания подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажа остается ее главным приоритетом.

На момент публикации официальной информации об обнаружении взрывного устройства на борту не поступало.