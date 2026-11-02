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Трамп пригрозил стать «Мистером Вето», если демократы победят на выборах в Конгресс

Трамп пригрозил стать «Мистером Вето», если демократы победят на выборах в Конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов блокировать законопроекты демократов, если по итогам промежуточных выборов 3 ноября Республиканская партия потеряет контроль над Конгрессом.

В таком случае он намерен превратиться в «Мистера Вето», сообщает The New York Post.

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Об этом Трамп рассказал в интервью журналистке Миранде Девайн для подкаста Pod Force One. По словам президента, даже если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, у него останется действенный инструмент влияния на законодательный процесс - президентское вето.

«Полагаю, тогда я стану Мистером Вето», - заявил Трамп.

Он объяснил, что намерен отклонять поступающие на подпись законопроекты, пока политические противники не согласятся на переговоры.

По мнению президента, после месяца или двух безуспешных попыток провести свои инициативы демократы будут вынуждены искать компромисс с Белым домом.

При этом Трамп выразил надежду, что республиканцы все же сохранят контроль над Конгрессом и прибегать к такой тактике не придется.

Промежуточные выборы в США состоятся во вторник, 3 ноября. Американцам предстоит избрать новый состав Палаты представителей и часть Сената. От результатов голосования будет зависеть расстановка политических сил в Вашингтоне на оставшиеся два года президентского срока Трампа.

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Согласно опубликованному 26 октября опросу Reuters/Ipsos, среди зарегистрированных избирателей Демократическую партию поддерживали 47%, а Республиканскую - 36%.

При этом рейтинг одобрения деятельности самого Трампа составлял 32%.

Демократам достаточно получить четыре дополнительных места в Палате представителей, чтобы изменить соотношение сил в свою пользу. В Сенате задача сложнее: республиканцы располагают большинством в 53 места против 47 у демократов и независимых сенаторов, голосующих вместе с ними.

Если демократы получат контроль хотя бы над одной палатой Конгресса, возможности президента проводить свои законодательные инициативы могут существенно сократиться.

Особенно серьезными последствия могут оказаться в случае перехода под контроль демократов Палаты представителей. Они смогут блокировать часть предложений администрации и инициировать парламентские расследования.

Однако даже при неблагоприятном для республиканцев исходе выборов Трамп сохранит право президентского вето

Для преодоления такого вето Конгрессу необходимо повторно принять законопроект большинством в две трети голосов в каждой из палат. Добиться подобного результата без поддержки значительной части законодателей обеих партий крайне сложно.

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