2 ноября 2026, 13:02 Наталья Гудемчук

Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола

Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
АР

В художественном музее Кунстхалле в Бремене открылась выставка «Такса: икона без поводка», посвящённая образу этой породы в искусстве. В экспозиции представлены живопись, графика, фотографии, видео и коллекционные предметы. Особенность выставки в том, что посетителям разрешено приходить в музей вместе со своими собаками. Об этом сообщает Associated Press.

В экспозицию вошли работы Пабло Пикассо, Дэвида Хокни и Энди Уорхола. Все трое были владельцами такс или испытывали особую симпатию к этой породе. Выставка показывает, как собаки становились источником вдохновения для художников и появлялись в произведениях разных эпох и направлений.

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По словам директора музея Кристофа Грюненберга, это, возможно, первая в мире выставка, посвященная именно таксам в искусстве. Помимо произведений известных авторов, в экспозиции представлены мягкие игрушки и другие предметы, связанные с этой породой.

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Немецкий художник Торстен Бринкманн обыграл репутацию таксы как собаки, которую удобно носить в сумке. Его бронзовая скульптура изображает сумочку на собачьих лапах. Кроме того, художник создал яркую инсталляцию Toxie Love, которая встречает посетителей в первом зале музея.

Экспонаты привезли в Бремен из разных стран, в том числе из Эдинбурга, Лос-Анджелеса и Питтсбурга.

Выставка рассказывает и об истории популярности породы. Такс держал германский император Вильгельм II, большой поклонницей этих собак также была британская королева Виктория.

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