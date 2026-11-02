2 ноября 2026, 14:35 Наталья Гудемчук

Премьер Бельгии подал прошение об отставке после провала переговоров по бюджету на 2027 год

Премьер Бельгии подал прошение об отставке после провала переговоров по бюджету на 2027 год

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратился к королю Филиппу с просьбой принять отставку правительства. Причиной стал провал переговоров между партиями правящей коалиции по бюджету на 2027 год. Об этом сообщает Euronews.

Участники коалиции обсуждали финансовый план всю ночь, однако так и не смогли прийти к компромиссу. Правительство намерено сократить расходы на 10 млрд евро, чтобы выполнить требования Евросоюза.

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В 2025 году дефицит государственного бюджета Бельгии достиг 5% ВВП при установленном в ЕС предельном уровне в 3%. Государственный долг страны превышает 735 млрд евро, или 110% ВВП. Бюджетные разногласия уже привели к росту доходности государственных облигаций и увеличению расходов на обслуживание долга.

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Как сообщает De Standaard, Де Веверу не удалось подготовить проект бюджета, который устроил бы все партии коалиции. Основные разногласия касаются налоговой политики, сокращения расходов на здравоохранение и поддержки пенсионеров. Особенно острым стал конфликт между партией премьера «Новый фламандский альянс» (N-VA) и социалистической партией Vooruit.

Теперь король Филипп может принять отставку правительства, отклонить ее или отложить решение. Если монарх согласится с просьбой премьера, в стране могут пройти досрочные парламентские выборы.

Де Вевер возглавляет правительство Бельгии с февраля 2025 года. Он стал первым фламандским националистом на посту премьер-министра страны. Ранее премьер уже обращался к королю после срыва переговоров, однако тогда просил предоставить политическим силам еще 50 дней для достижения соглашения.

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