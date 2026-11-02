Премьер Бельгии подал прошение об отставке после провала переговоров по бюджету на 2027 год

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратился к королю Филиппу с просьбой принять отставку правительства. Причиной стал провал переговоров между партиями правящей коалиции по бюджету на 2027 год. Об этом сообщает Euronews.

Участники коалиции обсуждали финансовый план всю ночь, однако так и не смогли прийти к компромиссу. Правительство намерено сократить расходы на 10 млрд евро, чтобы выполнить требования Евросоюза.

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В 2025 году дефицит государственного бюджета Бельгии достиг 5% ВВП при установленном в ЕС предельном уровне в 3%. Государственный долг страны превышает 735 млрд евро, или 110% ВВП. Бюджетные разногласия уже привели к росту доходности государственных облигаций и увеличению расходов на обслуживание долга.

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Как сообщает De Standaard, Де Веверу не удалось подготовить проект бюджета, который устроил бы все партии коалиции. Основные разногласия касаются налоговой политики, сокращения расходов на здравоохранение и поддержки пенсионеров. Особенно острым стал конфликт между партией премьера «Новый фламандский альянс» (N-VA) и социалистической партией Vooruit.

Теперь король Филипп может принять отставку правительства, отклонить ее или отложить решение. Если монарх согласится с просьбой премьера, в стране могут пройти досрочные парламентские выборы.

Де Вевер возглавляет правительство Бельгии с февраля 2025 года. Он стал первым фламандским националистом на посту премьер-министра страны. Ранее премьер уже обращался к королю после срыва переговоров, однако тогда просил предоставить политическим силам еще 50 дней для достижения соглашения.