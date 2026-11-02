2 ноября 2026, 18:27 Валерия Леонова

Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам

Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам

Великобритания готовится окончательно отказаться от традиционной аналоговой телефонной сети 31 января 2027 года. Однако около миллиона телефонных линий до сих пор работают по старой технологии, и их отключение может затронуть не только домашние телефоны, но и платежные терминалы, лифты и системы безопасности.

Как сообщает Euronews, аналогичные перемены ожидают и страны Евросоюза, где обсуждается отказ от медных сетей к 2035 году.

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При этом около 300 тысяч действующих аналоговых линий используются в коммерческих помещениях.

Особую обеспокоенность вызывает оборудование, которое многие даже не связывают с телефонной сетью. Через старые линии работают терминалы для оплаты банковскими картами, аварийные телефоны в лифтах, пожарная сигнализация, охранные системы и устройства контроля доступа в здания.

Если их вовремя не модернизировать, после отключения сети они могут перестать функционировать.

В Openreach предупреждают, что для предприятий это грозит не только финансовыми потерями, но и серьезными проблемами с безопасностью.

Что произойдет с домашними телефонами

Отказ от аналоговой сети не означает, что привычные стационарные телефоны исчезнут.

Изменится способ их подключения. Вместо традиционной телефонной розетки аппарат, как правило, будет подключаться к интернет-маршрутизатору, а разговоры будут передаваться с помощью цифровой технологии.

Во многих случаях абоненты смогут сохранить прежний телефонный номер и даже сам аппарат.

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Однако есть важный нюанс: цифровая телефонная связь зависит от электропитания оборудования. Поэтому при отключении электричества могут потребоваться резервные источники питания, особенно если телефон необходим для экстренной связи.

С 1 октября Openreach удвоила по сравнению с 2025 годом арендную плату за ряд устаревших телефонных линий. С февраля 2027 года ожидается дальнейшее повышение тарифов.

Для абонентов, которые не успеют перейти на цифровую связь, предусмотрен временный аварийный сервис. Он позволит сохранить возможность совершать основные телефонные звонки, но будет иметь ограничения и обойдется значительно дороже современных цифровых услуг.

Компания призывает предприятия заранее проверить все устройства, подключенные к аналоговым линиям, и согласовать с операторами связи их перевод на новые технологии.

Постепенно от медных телекоммуникационных сетей отказываются и другие европейские страны. Норвегия и Испания уже осуществили масштабный переход на более современные технологии.

Европейская комиссия предложила установить общеевропейские правила вывода медных сетей из эксплуатации. Соответствующие положения включены в проект закона о цифровых сетях - Digital Networks Act, представленный в январе 2026 года.

Предполагается, что к концу 2035 года государства ЕС должны будут принять обязательные решения об отключении старых сетей. При этом предусмотрены исключения для территорий, где строительство оптоволоконной инфраструктуры экономически нецелесообразно и отсутствуют подходящие альтернативы.

Важное условие перехода - защита интересов абонентов. Операторы должны будут заранее информировать пользователей о предстоящих изменениях и обеспечивать непрерывность услуг.

Для Латвии, как и для других стран ЕС, это означает необходимость постепенной модернизации телекоммуникационной инфраструктуры.

При этом речь идет не о запрете стационарных телефонов, а о замене устаревших технологий связи современными цифровыми решениями.

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