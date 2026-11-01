«Я готовилась умереть»: американка, выжившая после двух смертельных инъекций, рассказала о пережитом

50-летняя Криста Пайк, которая стала первым известным человеком в США, выжившим после введения смертельной инъекции во время казни, впервые рассказала о своём состоянии. Спустя месяц после произошедшего женщина продолжает испытывать постоянную боль, а власти штата Теннесси пытаются выяснить, почему казнь не состоялась.

30 сентября 2026 года Кристу Пайк привели в камеру смертников тюрьмы строгого режима Riverbend в американском штате Теннесси. Она провела за решёткой более 30 лет и знала, что этот день должен стать последним в её жизни.

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Женщине дважды ввели пентобарбитал - препарат, используемый в США для исполнения смертных приговоров. Однако ни первая, ни вторая инъекция не привели к смерти.

Пайк потеряла сознание, её состояние стало критическим. Врачи доставили осуждённую в больницу Нэшвилла, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Спустя несколько дней произошло то, чего никто не ожидал: женщина пришла в сознание.

«Я проснулась в больнице, не понимая, что произошло»

30 октября, ровно через месяц после неудавшейся казни, адвокаты опубликовали первое заявление Пайк. Она продиктовала его своим защитникам.

По словам женщины, перед казнью она успела попрощаться с близкими и внутренне подготовилась к смерти.

«Я вошла в камеру для казни, готовая умереть. Я примирилась с тем, что должно было произойти», - рассказала она.

Однако спустя несколько дней Пайк очнулась в больничной палате, испытывая сильную боль и не понимая, почему осталась жива.

«С той ночи не было ни минуты, когда я не испытывала бы боли. Болят руки, кисти, горло. Мне до сих пор трудно говорить. И эта боль не только физическая. Она в моих мыслях и в моей душе», - говорится в её заявлении.

По словам Пайк, она постепенно восстанавливается, однако последствия произошедшего продолжают сказываться на её здоровье.

«Я выздоравливаю и чувствую, что становлюсь сильнее. Но заживление ран ещё не означает, что со мной всё в порядке».

10 октября женщину выписали из больницы и вернули в исправительное учреждение Debra K. Johnson Rehabilitation Center. Сейчас она находится в медицинском отделении тюрьмы.

Пайк рассказала, что практически лишена общения с другими заключёнными. По её словам, изоляция особенно тяжела после 28 лет, проведённых в одиночном заключении.

Почему смертельная инъекция не сработала?

Официального окончательного объяснения произошедшему пока нет.

Согласно материалам судебного разбирательства, во время подготовки к казни сотрудники тюрьмы неоднократно пытались установить внутривенные катетеры.

Адвокаты Пайк утверждают, что препарат мог попасть не непосредственно в кровоток, а в окружающие ткани из-за неправильного положения иглы или повреждения вены.

В таком случае концентрация пентобарбитала в крови могла оказаться недостаточной для наступления смерти.

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После неудавшейся казни у женщины сильно распухли руки, появились повреждения тканей. Её защитники также сообщали о воспалении лёгких и трудностях с глотанием.

Власти Теннесси первоначально заявили, что действовали в соответствии с утверждённым протоколом казни. Однако губернатор штата Билл Ли распорядился провести независимое расследование и приостановил остальные запланированные казни до конца 2026 года.

За какое преступление её приговорили к смерти?

История Кристы Пайк началась задолго до событий сентября.

В 1995 году, когда ей было 18 лет, она вместе со своим 17-летним бойфрендом Тадарилом Шиппом участвовала в жестоком убийстве 19-летней Коллин Слеммер.

Все трое были знакомы по программе профессиональной подготовки молодых людей в городе Ноксвилл.

По материалам уголовного дела, Слеммер заманили в лесистую местность, где подвергли пыткам и убили.

Пайк была приговорена к смертной казни. Её бойфренд, который на момент преступления был несовершеннолетним, получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения.

Пайк должна была стать первой женщиной, казнённой в Теннесси более чем за 200 лет.

В своём новом заявлении она подчеркнула, что продолжает думать о семье убитой девушки и о страданиях, которые пережили её близкие.

Что теперь будет с Кристой Пайк?

Неудавшаяся казнь поставила американскую судебную систему перед чрезвычайно сложным вопросом: можно ли вновь привести в исполнение смертный приговор в отношении человека, который уже пережил попытку казни?

Адвокаты Пайк считают, что произошедшее нарушило конституционный запрет на жестокие и необычные наказания. Суд уже обязал власти сохранить доказательства, связанные с процедурой казни.

Однако сам смертный приговор не отменён. Власти пока не объявили, будет ли предпринята повторная попытка его исполнения.

Пайк признаётся, что не знает, какое будущее её ожидает.

«Я не знаю, почему выжила в ту ночь. Не знаю, что будет дальше. Иногда особенно трудно найти надежду. Пока я просто пытаюсь восстановиться - день за днём».

Она также поблагодарила врачей, медсестёр и спасателей, которые помогли ей выжить, и людей, присылающих ей письма поддержки.

История Кристы Пайк вновь вызвала в США дискуссию о применении смертельных инъекций, медицинских рисках этой процедуры и допустимости повторной попытки казни.