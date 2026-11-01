Во Франции сотни тысяч человек вышли на протесты: полиция задержала более 500 участников

В субботу, 31 октября, в Париже, Марселе и других крупных городах Франции прошли массовые демонстрации против роста стоимости жизни, социального неравенства и ухудшения качества государственных услуг. Акции сопровождались серьезными столкновениями. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на официальные данные французских властей.

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Министр внутренних дел Лоран Нуньес (Laurent Nuñez) сообщил, что около 150 запланированных по всей стране акций в основном проходили мирно. Однако после завершения официальной части митингов правоохранители столкнулись с «чрезвычайным» уровнем агрессии со стороны радикально настроенных участников беспорядков.

По данным ведомства, в Париже один из сотрудников спецподразделения полиции получил тяжелое ранение в результате брошенного коктейля Молотова. Глава МВД охарактеризовал этот инцидент как «покушение на убийство».

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По официальной оценке Министерства внутренних дел, общее число протестующих по всей стране достигло около 320 тысяч человек (в частности, в Париже на улицы вышли порядка 70 тысяч граждан). Вечером и ночью правоохранительные органы задержали в общей сложности 565 человек.

На фоне продолжающегося кризиса студенческие объединения уже анонсировали новые акции, пообещав организовать блокады школ и университетов во вторник и четверг, 3 и 5 ноября соответственно.

Волна молодежных и социально-экономических протестов затронула и другие государства Европы. Поздно вечером 31 октября беспорядки зафиксировали в Германии: в частности, в Франкфурте-на-Майне неизвестные в масках разграбили по меньшей мере два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы с требованиями снижения стоимости жизни и реформирования системы образования.