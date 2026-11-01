1 ноября 2026, 11:44

Во Франции сотни тысяч человек вышли на протесты: полиция задержала более 500 участников

Во Франции сотни тысяч человек вышли на протесты: полиция задержала более 500 участников

В субботу, 31 октября, в Париже, Марселе и других крупных городах Франции прошли массовые демонстрации против роста стоимости жизни, социального неравенства и ухудшения качества государственных услуг. Акции сопровождались серьезными столкновениями. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на официальные данные французских властей.

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Министр внутренних дел Лоран Нуньес (Laurent Nuñez) сообщил, что около 150 запланированных по всей стране акций в основном проходили мирно. Однако после завершения официальной части митингов правоохранители столкнулись с «чрезвычайным» уровнем агрессии со стороны радикально настроенных участников беспорядков.

По данным ведомства, в Париже один из сотрудников спецподразделения полиции получил тяжелое ранение в результате брошенного коктейля Молотова. Глава МВД охарактеризовал этот инцидент как «покушение на убийство».

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По официальной оценке Министерства внутренних дел, общее число протестующих по всей стране достигло около 320 тысяч человек (в частности, в Париже на улицы вышли порядка 70 тысяч граждан).  Вечером и ночью правоохранительные органы задержали в общей сложности 565 человек.

На фоне продолжающегося кризиса студенческие объединения уже анонсировали новые акции, пообещав организовать блокады школ и университетов во вторник и четверг, 3 и 5 ноября соответственно.

Волна молодежных и социально-экономических протестов затронула и другие государства Европы. Поздно вечером 31 октября беспорядки зафиксировали в Германии: в частности, в Франкфурте-на-Майне неизвестные в масках разграбили по меньшей мере два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы с требованиями снижения стоимости жизни и реформирования системы образования.

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Бизнес

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Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
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Культура

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Зеленая Лампа

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«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
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«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить

Спорт

Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 13:59
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Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 08:26
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26 октября, 17:35
СМИ: Месси пропустит церемонию «Золотого мяча» в Лондоне
26 октября, 10:28
«Золотой мяч-2026» вручат уже сегодня: Месси, Мбаппе, Ямаль и еще 27 претендентов
26 октября, 07:59
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25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
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