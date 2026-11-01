В катастрофе высокоскоростных поездов в Испании погибла ведущий биолог Кембриджского университета

В результате крупнейшей за последнее десятилетие железнодорожной аварии к югу от Мадрида погибла доктор Марта Шахбази - признанный специалист по биологии развития, возглавлявшая исследовательскую группу в Кембриджском медицинском городке.

Британский исследовательский институт MRC Laboratory of Molecular Biology (LMB) и Кембриджский университет официально подтвердили гибель доктора Марты Шахбази (Marta Shahbazi) в масштабной железнодорожной катастрофе в Испании.

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Ученая находилась на борту одного из составов, столкнувшихся в районе муниципалитета Урда (провинция Толедо, автономия Кастилия-Ла-Манча). Высокоскоростной поезд государственного оператора Renfe на высокой скорости врезался в стоявший на путях состав частного перевозчика Iryo. На момент аварии в обоих поездах находились свыше 540 человек (397 пассажиров в составе Renfe и 147 - в поезде Iryo). Число жертв трагедии достигло по меньшей мере 69 человек. В Испании объявлен трехдневный национальный траур.

Поездка за научной наградой

Марта Шахбази направлялась в андалусский город Эль-Ромпидо на съезд Испанского общества биологии развития (SEDB). На этой конференции ей должны были вручить премию за выдающийся вклад в изучение ранних стадий эмбриогенеза человека.

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Коллеги и научное сообщество выражают глубокие соболезнования в связи с утратой. Испанский институт исследований молекулярной медицины выделил выдающиеся заслуги Шахбази, охарактеризовав ее как «блестящего молодого исследователя мирового уровня». Руководитель одной из лабораторий CiMUS, профессор Мария Хосе Алонсо, приходится погибшей родной тетей.

Научный путь

Марта Шахбази защитила докторскую диссертацию (PhD) в Испанском национальном центре исследований рака (CNIO), после чего переехала в Великобританию. Пройдя этап постдокторантуры в Кембриджском университете, в 2020 году она возглавила самостоятельную исследовательскую группу в LMB и параллельно занимала должность приглашенного доцента в Институте стволовых клеток Кембриджа.

Причины и технические обстоятельства столкновения составов Renfe и Iryo расследует специальная комиссия Министерства транспорта Испании.

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