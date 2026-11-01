Трамп может потерять контроль над Конгрессом: чем выборы в США 3 ноября обернутся для Европы и Латвии

Во вторник, 3 ноября, в США состоятся выборы, которые могут существенно изменить политическую ситуацию не только в Вашингтоне, но и далеко за пределами Америки. Дональд Трамп не будет баллотироваться, однако именно его президентство станет главным предметом голосования. Американцы решат, сохранить ли республиканцам контроль над Конгрессом или передать хотя бы одну из его палат демократам. От этого во многом зависит, насколько свободно Трамп сможет действовать в оставшиеся два года своего президентского срока.

Для Европы, Украины и стран Балтии эти выборы имеют особое значение. Американский Конгресс утверждает государственные расходы, влияет на военную помощь союзникам и способен ограничивать некоторые решения Белого дома. Поэтому результаты голосования могут отразиться на политике США в отношении НАТО, России, Украины и Евросоюза.

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Почему выборы 3 ноября настолько важны

В США проходят так называемые промежуточные выборы - midterm elections. Они проводятся ровно посередине четырёхлетнего президентского срока и традиционно превращаются в своеобразный референдум о доверии действующему президенту.

Американцам предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторов 36 штатов. Кроме того, во многих штатах пройдут выборы в местные законодательные органы и голосования по различным общественным инициативам.

Сегодня обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев. Это даёт Трампу возможность проводить значительную часть своей законодательной программы при поддержке однопартийцев.

Однако после 3 ноября политическая ситуация может измениться.

История американских выборов показывает, что партия действующего президента нередко теряет места в Конгрессе на середине его срока. Избиратели используют эту возможность, чтобы выразить недовольство экономикой, стоимостью жизни, внутренней и внешней политикой администрации.

На этот раз голосование проходит на фоне острых споров о ценах, миграционной политике, международных конфликтах и действиях Белого дома.

Что показывают последние опросы

За два дня до голосования демократы имеют заметное преимущество в общенациональных опросах.

По данным агрегатора RealClearPolling, в конце октября за кандидатов Демократической партии готовы были проголосовать в среднем 51,5% опрошенных, за республиканцев - 43,1%.

Разрыв составляет 8,4 процентного пункта.

Для демократов это обнадёживающий результат, однако американская избирательная система устроена таким образом, что общенациональное преимущество ещё не означает гарантированной победы.

Члены Палаты представителей избираются в отдельных округах, и исход борьбы за большинство зависит прежде всего от результатов в нескольких десятках конкурентных округов.

В Сенате ситуация ещё сложнее. Сейчас республиканцы располагают 53 местами против 47 у демократов и независимых сенаторов, сотрудничающих с ними. Чтобы получить большинство, демократам необходимо завоевать как минимум четыре дополнительных места.

Причём на этих выборах республиканцы защищают 22 сенатских места, а демократы - 13. Даже при благоприятных общенациональных опросах борьба за Сенат может оказаться для оппозиции значительно труднее, чем за Палату представителей.

Интерес к выборам уже заметен по досрочному голосованию. По данным Associated Press, за пять дней до основного дня выборов свои бюллетени подали более 43 миллионов американцев - значительно больше, чем на аналогичном этапе четыре года назад.

Что произойдёт, если республиканцы сохранят большинство

Для Дональда Трампа это был бы важнейший политический успех.

Сохранение республиканского контроля над обеими палатами Конгресса означало бы, что президент и во второй половине своего срока сможет рассчитывать на поддержку законодательной власти.

Это облегчило бы принятие бюджетных решений, проведение налоговой и миграционной политики, реализацию экономических инициатив администрации.

Кроме того, республиканское большинство могло бы продолжить защищать Белый дом от наиболее жёстких парламентских расследований, инициируемых демократами.

В международной политике такой результат укрепил бы позиции Трампа. Президент получил бы дополнительное подтверждение того, что его курс сохраняет поддержку значительной части американского общества.

Однако даже при победе республиканцев Конгресс не превратится в простой исполнительный орган Белого дома. Среди самих республиканцев существуют разногласия по бюджетным расходам, международным обязательствам и отдельным вопросам внешней политики.

А если победят демократы?

Здесь возможны разные сценарии.

Если демократы получат большинство только в Палате представителей, они смогут существенно затруднить принятие законов, требующих согласия обеих палат Конгресса, и усилить парламентский контроль над администрацией.

Комитеты Палаты представителей смогут проводить расследования, вызывать чиновников на слушания и требовать документы. В Вашингтоне может начаться период постоянного политического противостояния между Белым домом и Конгрессом.

Особенно острыми могут стать споры о федеральном бюджете, налогах, миграции и расходах на международные программы.

Если же демократы сумеют получить контроль и над Сенатом, их влияние будет ещё значительнее.

Сенат утверждает многие назначения президента, включая членов администрации и федеральных судей, а также играет ключевую роль в рассмотрении международных договоров.

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В этом случае Трамп столкнётся с гораздо более серьёзными ограничениями в проведении своей политики.

Но важно понимать: даже потеря обеих палат не лишит президента власти. Он сохранит право вето, значительные полномочия в международных отношениях, руководство исполнительной властью и возможность принимать решения в пределах предоставленных ему законом полномочий.

Иными словами, победа демократов не обязательно приведёт к смене курса США, но сделает его реализацию гораздо более сложной.

Почему за выборами внимательно следят в Латвии

Для Латвии американские выборы - это не далёкое политическое событие, за которым интересно наблюдать исключительно из любопытства.

США остаются одним из ключевых союзников стран Балтии в сфере безопасности, а американское участие в НАТО имеет фундаментальное значение для обороны восточного фланга альянса.

Важнейший вопрос - американские расходы на оборону и дальнейшее участие США в обеспечении безопасности Европы.

Конгресс утверждает оборонный бюджет, а также может влиять на финансирование программ военного сотрудничества, размещения сил и поддержки союзников.

При этом американская поддержка НАТО традиционно имеет сторонников и среди республиканцев, и среди демократов. Поэтому неверно было бы утверждать, что победа одной партии автоматически означает укрепление безопасности Латвии, а другой - её ослабление.

Значение будет иметь не только партийный состав Конгресса, но и позиции конкретных законодателей, особенно тех, кто занимается обороной и международными отношениями.

Для Латвии важна и торгово-экономическая сторона вопроса.

Отношения США с Евросоюзом, американские пошлины, торговые ограничения и экономическая политика Вашингтона могут влиять на европейскую промышленность, инвестиции и экспорт.

Даже если Латвия не является непосредственным участником большинства крупных торговых споров между Вашингтоном и Брюсселем, последствия этих решений способны затронуть латвийские предприятия через общеевропейские производственные цепочки и состояние экономики ЕС.

Именно поэтому результат американских выборов может иметь значение не только для оборонной политики, но и для экономических перспектив Латвии.

Что изменится в отношениях США с остальным миром

Последствия голосования будут внимательно анализировать не только в Европе.

Китай, Россия, страны Ближнего Востока и другие международные партнёры Вашингтона будут оценивать, насколько сильны политические позиции Трампа и способен ли он рассчитывать на поддержку Конгресса при принятии важных решений.

Если республиканцы сохранят большинство, Белый дом сможет представить результаты как подтверждение доверия к президентскому курсу.

Если демократы добьются серьёзного успеха, зарубежные правительства увидят, что у американского президента появились новые внутриполитические ограничения.

Это может повлиять на переговорные позиции Вашингтона, обсуждение торговых соглашений, санкционной политики и международных обязательств.

Однако американская внешняя политика не определяется исключительно партийной принадлежностью Конгресса. Президент сохраняет широкие полномочия, а многие стратегические интересы США остаются неизменными независимо от результатов выборов.

Почему 3 ноября может стать поворотным моментом

Дональду Трампу предстоят ещё два года президентства, но после этих выборов они могут оказаться совершенно непохожими на первые два.

Если республиканцы удержат Конгресс, президент получит возможность продолжать свою программу при относительно благоприятных политических условиях.

Если демократы завоюют хотя бы одну палату, Вашингтон может вступить в период затяжного противостояния, когда каждое крупное решение будет сопровождаться ожесточёнными переговорами.

Для американских избирателей это голосование прежде всего о стоимости жизни, экономике и доверии к власти.

Для остального мира - проверка того, насколько устойчивым окажется политический курс крупнейшей экономики и одной из ведущих военных держав.

А для Латвии главный вопрос заключается в том, сохранится ли предсказуемость американской поддержки европейской безопасности и насколько надёжными будут механизмы сотрудничества с Вашингтоном в ближайшие два года.

Ответы начнут проясняться уже после закрытия избирательных участков 3 ноября. Однако окончательное распределение мест в Конгрессе может стать известно не сразу: в некоторых округах и штатах подсчёт голосов способен продолжаться несколько дней.

Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. Именно тогда станет окончательно ясно, с каким политическим балансом сил Дональд Трамп войдёт во вторую половину своего президентского срока.