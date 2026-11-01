Пассажирский лайнер крупнее «Титаника» затопят в Атлантике

Власти округа Окалуса (штат Флорида) планируют затопить в Мексиканском заливе американский пассажирский лайнер SS United States, чтобы превратить его в искусственный риф.

Как передает The Independent, судно считается одним из выдающихся инженерных достижений середины XX века. Его построили с расчетом на установление рекорда скорости пересечения Атлантического океана. В 1952 году во время первого рейса лайнер преодолел маршрут за трое суток, 10 ч и 40 минут, установив рекорд, который не побит до сих пор.

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SS United States также проектировался с учетом возможного использования в военных целях. Он мог перевозить около 14 000 военнослужащих и преодолевать до 10 000 морских миль без дозаправки, однако в военных операциях так и не участвовал.

За годы эксплуатации пассажирами лайнера становились президенты США Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди и Билл Клинтон, а также знаменитости, среди которых Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Сальвадор Дали и Коко Шанель. В 1963 году судно перевозило через Атлантику картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

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Из-за роста популярности авиаперелетов пассажиропоток лайнера постепенно сокращался. В 1969 году он совершил последний рейс и был выведен из эксплуатации. В последующие десятилетия предпринимались попытки восстановить судно и переоборудовать его в круизный лайнер, однако ни один из проектов не был реализован.

Более 30 лет SS United States простоял у причала в Филадельфии. В итоге власти решили превратить его в искусственный риф, несмотря на протесты организаций по сохранению исторического наследия.

На реализацию проекта выделено 10.1 млн долларов, из которых 1 млн направят на создание музея, посвященного истории лайнера. Затопить судно планируют во вторую неделю ноября, в зависимости от погодных условий.

Лайнер будет находиться на глубине около 55 м, а его верхние палубы расположатся примерно в 18 м от поверхности воды.5