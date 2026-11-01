Названы самые загрязнённые пластиком реки Европы: что показало исследование и есть ли в списке реки Латвии

Европейские учёные выяснили, что подавляющее большинство пластиковых отходов, попадающих в окружающую среду, так и не достигает моря. Пластик остаётся на суше, скапливается на речных берегах и оседает на дне водоёмов. Масштабное исследование охватило более 8600 речных систем Европы, включая территорию Латвии. При этом латвийские реки не упоминаются среди крупнейших очагов накопления пластикового мусора.

К таким выводам пришли исследователи из Вагенингенского университета и научного центра (WUR) в Нидерландах совместно с международной группой специалистов. Результаты работы опубликованы в научном журнале Environmental Science & Technology.

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Учёные создали подробную модель распространения пластиковых отходов в 8671 речной системе Европы. В отличие от предыдущих исследований, они учитывали не только мусор, который реки выносят в море, но и пластик, остающийся на суше, берегах и в донных отложениях.

Более 93% пластикового мусора остаётся на суше

Результаты оказались неожиданными. Согласно расчётам, в 2015 году, который использовался в качестве базового, в окружающую среду Европы попало около 3,55 миллиона тонн пластиковых отходов.

Однако до устьев рек добралось лишь около 20 тысяч тонн - приблизительно 0,6% от общего объёма.

Остальной пластик распределился следующим образом:

Более 93% осталось на суше.

Около 6% задержалось внутри речных систем - на берегах, среди растительности, за плотинами и в донных отложениях.

Лишь 0,6% достигло речных устьев, откуда мусор может попасть в моря и океаны.

Таким образом, сравнительно небольшое количество пластика, выносимого реками в море, вовсе не означает, что сами реки остаются чистыми.

Значительная часть загрязнения просто накапливается по пути.

Какие реки Европы оказались наиболее загрязнёнными?

Исследователи составили рейтинг речных систем по количеству удерживаемого пластика.

Наибольшие объёмы обнаружены в трёх речных системах:

Курбагалы-Дере (Турция) - первое место по общему количеству удерживаемого пластика. Висла (Польша) - второе место. Рейн (Западная Европа) - третье место.

При этом Рейн оказался абсолютным лидером по количеству задерживаемого микропластика - мельчайших пластиковых частиц размером менее пяти миллиметров.

Учёные обращают внимание, что проблема характерна не только для крупных рек.

Из 8671 исследованной речной системы всего 141 содержала 80% всего микропластика, удерживаемого реками. А на 239 речных систем приходилось 80% более крупных пластиковых отходов.

Это означает, что загрязнение распределено крайне неравномерно: относительно небольшое число рек концентрирует основную массу пластикового мусора.

А что с Даугавой, Гауей и другими реками Латвии?

Для жителей Латвии результаты исследования представляют особый интерес.

Разработанная учёными модель охватывает европейские речные бассейны, в том числе территорию Латвии. Однако Даугава, Гауя, Лиелупе и Вента не упоминаются среди рек с наибольшими объёмами накопленного пластика в опубликованных основных результатах исследования.

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Это позволяет отметить, что латвийские реки не фигурируют среди выделенных авторами крупнейших очагов загрязнения. Вместе с тем отсутствие их названий в опубликованном перечне не означает, что эти реки полностью свободны от пластиковых отходов, и само по себе не подтверждает их положение в общем рейтинге.

Для точной оценки потребовались бы отдельные данные по каждому речному бассейну.

Кроме того, исследователи подчёркивают, что даже сравнительно небольшие реки могут удерживать значительное количество пластика, особенно если источники загрязнения находятся рядом с устьями.

Для Латвии, где крупные реки впадают в Балтийское море и Рижский залив, этот вывод особенно актуален.

Почему пластик не доплывает до моря?

Привычное представление о пластиковом загрязнении выглядит довольно просто: выброшенная бутылка или пакет попадает в реку, течение уносит мусор в море, а затем он становится частью огромных скоплений отходов в океане.

На самом деле всё гораздо сложнее.

Пластиковые предметы могут застревать в прибрежных зарослях, оставаться на отмелях, задерживаться за плотинами и другими препятствиями. Со временем крупные предметы разрушаются на мелкие фрагменты, часть которых оседает на речном дне.

В результате реки становятся не только путями транспортировки пластикового мусора, но и своеобразными хранилищами загрязнения.

«Реки - это не просто магистрали, по которым пластик переносится в море. Пора переключить внимание на пластик, который остаётся в речных системах», - подчеркнула ведущий автор исследования Миранда Стибора.

Что это означает для борьбы с загрязнением?

По мнению исследователей, новые результаты могут существенно изменить подход к очистке рек.

Если раньше основное внимание уделялось пластиковым отходам, попадающим в моря и океаны, то теперь становится очевидно, что не менее важно заниматься загрязнением внутри речных бассейнов.

Это означает необходимость регулярной уборки берегов, контроля за незаконным выбрасыванием мусора и предотвращения попадания отходов в водоёмы.

Учёные рассчитывают, что разработанная модель поможет определить участки рек, где подобные меры принесут наибольший результат.

При этом авторы признают, что исследование имеет ограничения. Расчёты основаны на данных за 2015 год и пока не учитывают многолетнее накопление пластика, влияние наводнений и приливных движений.

Поэтому полученные результаты следует рассматривать не как окончательную картину загрязнения европейских рек в 2026 году, а как научную основу для дальнейших исследований.

Главный вывод работы заключается в том, что пластиковый мусор, который не достиг моря, никуда не исчез. Он остаётся в окружающей среде, в том числе в речных системах, и продолжает представлять экологическую проблему.

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