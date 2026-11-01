1 ноября 2026, 17:06

Хайди Клум вновь шокировала публику необычным образом на Хэллоуин

Хайди Клум вновь шокировала публику необычным образом на Хэллоуин

Немецкая супермодель Хайди Клум в очередной раз подтвердила свой неофициальный титул главной звезды Хэллоуина. На юбилейную, 25-ю по счету костюмированную вечеринку в Нью-Йорке 53-летняя звезда пришла в потрясающем и жутком костюме - гигантской отрубленной левой кисти собственной руки.

Масштабная конструкция почти полностью скрыла Клум от публики: снаружи оставались видны лишь глаза и рот, из которого при высунутом языке капала бутафорская кровь. Верхняя часть конструкции имитировала кровавый срез с анатомически точными сухожилиями и связками, а сопровождавшая звезду свита ассистентов была вымазана «кровью».

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Задумка оказалась не просто абстрактным макабрическим перформансом. Команда легендарного голливудского мастера пластического грима Майка Марино, работавшего над блокбастерами «Бэтмен» и сериалом «Пингвин», подошла к задаче с голливудским размахом. Специалисты предварительно провели 3D-сканирование левой руки супермодели, чтобы до мельчайших подробностей воспроизвести каждую вену, кожную складку и сустав.

На огромном муляже точно воссоздали характерные линии ладони, красные ногти, любимые кольца Клум, которые она носит свыше десяти лет, а также татуировку на безымянном пальце с именем ее супруга, музыканта Тома Каулитца. Сам Каулитц на этот раз не смог прийти на праздник из-за гастрольного графика, однако благодаря этой детали символически присутствовал на главной вечеринке года.

По признанию Клум в интервью The New York Times, идея поместиться внутрь собственной оторванной кисти пришла к ней еще год назад. На сам процесс финального гримирования и надевания конструкции ушло около шести часов, а главным физическим испытанием для супермодели стал внушительный вес костюма, сковывавший движения.

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Эволюция хэллоуинского безумия

За четверть века проведение собственных вечеринок Хайди Клум превратилось из традиционного праздника в грандиозную индустрию пластического грима и инженерии. Модель принципиально отказывается от банальных красивых платьев, предпочитая идти на серьезные лишения: ради реалистичности образов Клум неоднократно приходилось проводить по много часов без возможности поесть, попить или воспользоваться уборной.

Публика помнит её самые резонансные перевоплощения прошлых лет:

В 2022 году вирусный эффект вызвало её превращение в гигантского дождевого червя на рыболовном крючке, которого для правдоподобия покрывали толстым слоем смазки прямо перед выходом.

В 2023 году она представила сложнейший ансамбль павлина, где роль роскошного хвоста исполняла группа актеров Cirque du Soleil.

В 2024 году модель примеряла образ инопланетянина из картины Спилберга, а в 2025-м предстала в виде Медузы Горгоны с подвижными змеями и 2.5-метровым хвостом.

Новый выход в образе отрубленной руки доказал, что спустя 25 лет Клум и её команда не теряют способности удивлять мировой шоу-бизнес.

 

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