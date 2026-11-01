Число умерших от лихорадки Эболы в ДР Конго превысило 5 000

В Демократической Республике Конго (ДРК) число лабораторно подтвержденных летальных исходов, вызванных лихорадкой Эбола в рамках текущей вспышки, перешагнуло отметку в 5 000 случаев.

Такие данные обнародовал Национальный институт общественного здравоохранения - структурное подразделение Министерства здравоохранения ДРК.

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Общее количество зафиксированных случаев заражения вирусом достигло 10 351 человека. Уровень летальности при этом оценивается в 48.6%.

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Эпидемия Эболы началась одновременно в Уганде и ДРК в середине мая. По масштабу смертности она стала второй в истории африканских наблюдений. Очаги инфекции и связанные с ней смерти были зарегистрированы в восьми провинциях ДРК.

О завершении вспышки власти Уганды заявили 28 июля. 25 августа эту информацию официально подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ситуация получила дальнейшее развитие: 6 октября в Кении был зафиксирован первый случай заражения вирусом, а 20 октября Министерство здравоохранения Нигерии сообщило о выявлении первого случая инфицирования на территории страны.