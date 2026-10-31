Звезда «Голодных игр» могла потратить 30 тысяч долларов на омоложение внешности

Внешность звезды «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс стала предметом обсуждения после появления новых фотографий актрисы. Пластические хирурги, изучив снимки разных лет, предположили, что она могла сделать несколько процедур в области глаз и бровей. По их оценкам, стоимость таких вмешательств в престижных клиниках может достигать 30 тысяч долларов.

Об изменениях написал американский таблоид Page Six. Специалисты обратили внимание прежде всего на верхние веки актрисы: на новых фотографиях глаза выглядят более открытыми, а кожа в области внешних уголков бровей - менее нависающей.

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Какие операции заподозрили специалисты

Пластический хирург Сэмюэл Голпаниан считает, что Лоуренс могла сделать верхнюю блефаропластику. Эта операция помогает убрать избыток кожи на верхних веках. По мнению врача, актриса также могла прибегнуть к боковой подтяжке бровей, которая приподнимает их внешние края.

«Прежде всего, я считаю, что Дженнифер Лоуренс выглядит великолепно. Она очень красиво стареет, и независимо от того, делала ли она какие-то процедуры или нет, она выглядит свежо и очень естественно», - отметил Голпаниан.

Хирург пояснил, что на ранних фотографиях актрисы заметно небольшое провисание кожи возле внешних уголков бровей. На более поздних снимках эта область выглядит иначе, а верхние веки стали заметнее.

«Если посмотреть на её ранние фотографии, в частности на область вокруг глаз, можно заметить некоторое провисание кожи у внешних уголков бровей», - сказал он.

Голпаниан не исключает, что Лоуренс могла совместить две операции. По его словам, они дополняют друг друга и позволяют добиться более открытого взгляда.

Сколько могла стоить пластика

С выводами коллеги согласился пластический хирург Шон Макналли. Он также изучил фотографии Лоуренс и отметил, что изменения могут соответствовать результатам блефаропластики и подтяжки бровей.

Среди особенностей внешности актрисы врач выделил небольшую асимметрию: левая бровь расположена немного выше правой.

По оценке Макналли, две подобные операции обычно обходятся примерно в 15 тысяч долларов с учетом работы хирурга и расходов на клинику. Однако в престижных медицинских центрах Лос-Анджелеса и Беверли-Хиллз цена может вырасти до 30 тысяч долларов и выше.

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При этом ни один из специалистов не утверждает, что актриса действительно перенесла эти операции. Их выводы основаны исключительно на сравнении фотографий, а сама Дженнифер Лоуренс не подтверждала информацию о пластических вмешательствах.