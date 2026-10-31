Жилищный кризис в Европе: в каких странах люди тратят более 40 % дохода на жильё

euronews

Миллионы людей в Европе тратят на жильё более 40% дохода. Особенно остро проблема стоит в Греции, где с такой нагрузкой сталкивается более четверти населения. В Латвии этот показатель ниже среднего по Евросоюзу, однако среди жителей, находящихся под угрозой бедности, жилищная нагрузка значительно выше. Об этом пишет Euronews Business со ссылкой на данные Eurostat и оценки экспертов.

По данным Eurostat, со второго квартала 2015 года по второй квартал 2026 года цены на жильё в Евросоюзе в среднем выросли на 69%. В некоторых странах они более чем удвоились. Продолжили расти и расходы на аренду и энергию.

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Европейский совет отмечает, что Европа сталкивается с жилищным кризисом, вызванным ростом цен на недвижимость и увеличением расходов на жильё.

К категории чрезмерной жилищной нагрузки Eurostat относит случаи, когда домохозяйство тратит на жильё более 40% дохода. В 2025 году в ЕС такая нагрузка приходилась в среднем на 7,7% населения.

По словам доктора Ханны Видмер из Цюрихской высшей технической школы, одна из основных причин проблемы - рост стоимости аренды и покупки жилья, особенно в крупных городах, при сравнительно медленном увеличении доходов. Сильнее всего это затрагивает людей с низкими доходами.

Среди европейских стран, по которым имеются данные, самый высокий уровень чрезмерной жилищной нагрузки зафиксирован в Греции. В 2025 году 26,4% жителей страны жили в домохозяйствах, которые направляли на жильё более 40% располагаемого дохода. Это более чем втрое превышает средний показатель по ЕС.

Среди стран Евросоюза на втором месте находится Дания - 14,7%. Далее следуют Германия с показателем 11,2% и Швеция - 10,8%.

Выше среднего по ЕС этот показатель также в Эстонии (8,8%), Чехии (8,2%) и Люксембурге (8,1%).

За пределами ЕС значительная жилищная нагрузка отмечена в Швейцарии (15,3%) и Норвегии (13,5%). Среди стран-кандидатов на вступление в ЕС выше среднего по Евросоюзу показатели Турции (10%), Черногории (8,7%) и Сербии (7,9%).

Исследователь Алборгского университета Рикке Скоугаард Нильсен отмечает, что причины высокой жилищной нагрузки в Греции, Швейцарии и Дании различаются. Различаются и последствия для жителей: после оплаты жилья у людей остаются разные суммы, а стоимость жизни в этих странах неодинакова.

Самый низкий показатель среди стран ЕС зафиксирован на Кипре - 2,4%. Далее следуют Хорватия (3,2%), Словения и Словакия (по 3,5%).

В Латвии расходы на жильё превышали 40% располагаемого дохода у 5,7% населения. Это ниже среднего показателя по Евросоюзу, составлявшего 7,7% в 2025 году.

По мнению доктора Мариэтты Хаффнер из Делфтского технического университета, доля расходов на жильё в доходах увеличивается, когда быстрее доходов растут цены на недвижимость, арендные ставки, стоимость энергии, процентные ставки и общая инфляция. В результате больше людей оказываются в ситуации чрезмерной жилищной нагрузки.

Хаффнер также предупреждает, что в следующем году дополнительным фактором роста расходов на жильё может стать подорожание энергии.

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Среди крупнейших экономик ЕС Испания (7,2%), Франция (6,4%) и Италия (5%) находятся ниже среднего уровня по Евросоюзу. Германия с показателем 11,2% занимает пятое место в общем рейтинге.

Эксперты отмечают, что одинаковая доля расходов на жильё не обязательно означает одинаковый уровень жизни в разных странах. Многое зависит от того, сколько денег остаётся у семьи после оплаты жилья, насколько дорого обходятся продукты и другие повседневные нужды, а также какую поддержку оказывает государство. Поэтому ситуацию в Греции и Швейцарии нельзя оценивать только по проценту расходов на жильё.

Если учитывать не долю населения, а абсолютное число людей, картина меняется. В Евросоюзе более 34 миллионов человек живут в домохозяйствах, которые тратят на жильё свыше 40% располагаемого дохода.

Больше всего таких жителей в Германии - 9,4 миллиона. На втором месте находится Турция с 8,6 миллиона, далее следуют Франция (4,4 миллиона), Испания (3,5 миллиона) и Италия (2,9 миллиона).

Греция занимает шестое место: чрезмерная жилищная нагрузка затрагивает 2,7 миллиона жителей страны.

Особенно тяжёлая ситуация складывается у людей с низкими доходами. В ЕС среди населения, находящегося под угрозой бедности, доля тех, кто тратит на жильё более 40% располагаемого дохода, в 2025 году достигла 29,1%.

К этой категории Eurostat относит людей, чей эквивалентный располагаемый доход после налогов и социальных выплат составляет менее 60% национального медианного уровня.

В 2025 году медианный эквивалентный располагаемый доход в ЕС составлял 22 939 евро в год, или 1912 евро в месяц. Соответственно, порог риска бедности на уровне ЕС равнялся 1147 евро в месяц.

В Греции чрезмерная жилищная нагрузка затрагивала 82,6% жителей, находящихся под угрозой бедности. Иными словами, более четырёх из пяти человек в этой группе жили в домохозяйствах, которые тратили на жильё свыше 40% располагаемого дохода.

На втором месте находится Дания (59,8%), на третьем - Швейцария (56,1%). Показатель также превышает 40% в Швеции (46,8%), Норвегии (43,8%) и Чехии (43,4%).

В Германии он составляет 35%, что выше среднего уровня по ЕС. В Испании показатель равен 28,3%, во Франции - 25,4%, в Италии - 21,7%.

В Латвии среди людей, находящихся под угрозой бедности, 22,3% жили в домохозяйствах, где расходы на жильё превышали 40% располагаемого дохода.

Самый низкий показатель среди перечисленных стран зафиксирован на Кипре - 7,6%. В Албании он составляет 8,2%, в Хорватии - 14,9%, в Словакии - 15,4%.