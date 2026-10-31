В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с медведем

Fuji News Network

На севере японского острова Хоккайдо пассажирский поезд столкнулся с медведем, после чего локомотив сошёл с рельсов. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщает Fuji News Network.

Инцидент произошёл вечером 30 октября на участке между станциями Тэсио-Накагава и Тойканбэцу. Экспресс Sarobetsu № 3 следовал из Асахикавы в Вакканай. В составе было четыре вагона.

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Утром 31 октября специалисты осмотрели поезд и обнаружили под ним зажатого медведя. В момент происшествия в поезде находились 32 пассажира. После инцидента их доставили на такси.

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Из-за происшествия движение поездов между станциями Отоинэппу и Вакканай временно приостановили.

О судьбе медведя не сообщается.