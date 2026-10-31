31 октября 2026, 13:45 Наталья Гудемчук

В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с медведем

В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с медведем
Fuji News Network

На севере японского острова Хоккайдо пассажирский поезд столкнулся с медведем, после чего локомотив сошёл с рельсов. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщает Fuji News Network.

Инцидент произошёл вечером 30 октября на участке между станциями Тэсио-Накагава и Тойканбэцу. Экспресс Sarobetsu № 3 следовал из Асахикавы в Вакканай. В составе было четыре вагона.

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Из-за происшествия движение поездов между станциями Отоинэппу и Вакканай временно приостановили.

О судьбе медведя не сообщается.

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