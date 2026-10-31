«Ты выглядишь ужасно»: Трамп перешел на личности после вопроса о своем здоровье

Президент США Дональд Трамп резко ответил корреспонденту Reuters Джейкобу Богейджу, который поинтересовался, не связана ли отмена выступления в Канзасе с состоянием здоровья главы Белого дома. Вместо объяснений американский лидер перешел на личные оскорбления и раскритиковал внешность журналиста.

Корреспондент также спросил, не сказался ли на решении напряженный график поездок президента. Трамп отреагировал эмоционально, обратившись непосредственно к журналисту, передает bild.de

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«Ты больной, раз задаешь такой вопрос. Посмотрите на этого парня. Он совершенно не в форме. Ты отвратителен. Приведи себя в порядок, ты выглядишь ужасно», - ответил президент США.

Инцидент произошел за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс, которые назначены на 3 ноября. Для республиканцев эта кампания проходит на фоне снижения рейтинга Трампа и недовольства избирателей экономической ситуацией.

Согласно одному из последних опросов, уровень одобрения деятельности президента опустился до 33%. Одной из главных причин недовольства остается рост стоимости жизни.

Проблему подтверждают и данные опроса Fox News. Шесть из десяти американских избирателей назвали высокие цены своей основной экономической проблемой. При этом действия администрации Трампа по борьбе с инфляцией одобряют лишь 22% участников опроса, тогда как 77% оценивают их отрицательно.

Экономическая повестка стала одним из серьезных вызовов для республиканцев перед голосованием. Партия рискует потерять большинство в обеих палатах Конгресса.

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