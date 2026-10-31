Стивен Кинг возвращается в кино: Голливуд готовит новую экранизацию «Безнадеги»

Один из самых мрачных романов Стивена Кинга получит новую экранизацию. Голливудская студия Searchlight Pictures готовит полнометражный фильм по книге «Безнадега» (Desperation), а продюсером выступит Сэм Рэйми - создатель «Зловещих мертвецов» и режиссер трилогии «Человек-паук».

Как сообщает The Hollywood Reporter, постановкой картины займутся Зак Липовски и Адам Б. Стейн - режиссерский дуэт, снявший успешный хоррор «Пункт назначения: Узы крови» (2025). Над сценарием работает Райан Бреннан.

Читайте нас также Google News Facebook

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Сотрудничество Кинга и Рэйми особенно интересно поклонникам жанра ужасов. Оба десятилетиями создают истории, способные напугать даже искушенную публику, но прежде им не доводилось работать над одним кинопроектом.

Город, из которого невозможно выбраться

В основе фильма - роман Кинга «Безнадега», опубликованный в 1996 году.

Действие разворачивается в маленьком шахтерском городке посреди пустыни Невады. Несколько случайных путешественников оказываются в руках местного полицейского, который, казалось бы, должен защищать людей, но вместо этого превращает их жизнь в кошмар.

Постепенно выясняется, что за жестокостью стража порядка скрывается нечто гораздо более страшное. Его телом завладела древняя зловещая сущность по имени Так, пробудившаяся в заброшенных шахтах.

Героям предстоит не просто попытаться сбежать из города, но и столкнуться со сверхъестественным злом, против которого обычные способы защиты бессильны.

Любопытно, что одновременно с «Безнадегой» Кинг выпустил еще один роман - «Регуляторы», подписанный псевдонимом Ричард Бахман.

Читайте

Обе книги связаны между собой: в них встречаются персонажи с одинаковыми именами, однако события разворачиваются в разных реальностях, а судьбы героев складываются совершенно иначе.

Для поклонников писателя это один из самых интересных литературных экспериментов Кинга.

Новая картина станет второй экранизацией романа. В 2006 году американский телеканал ABC показал телевизионный фильм «Безнадега», режиссером которого был Мик Гаррис.

Сценарий тогда написал сам Стивен Кинг, а главные роли исполнили Рон Перлман, Том Скерритт, Стивен Уэбер и Аннабет Гиш.

Теперь история впервые получит полноценную кинотеатральную версию.

Продюсированием займется компания Сэма Рэйми Ghost House Pictures. Вместе с ним над проектом работает его давний партнер Роберт Таперт.

Дата начала съемок, актерский состав и предполагаемый срок выхода фильма пока не объявлены.

Для поклонников Кинга новая «Безнадега» станет еще одной возможностью увидеть на большом экране мир, в котором привычная реальность внезапно превращается в настоящий кошмар.