Сильных магнитных бурь в ноябре не ожидается, но есть несколько неспокойных дней

Ноябрь 2026 года, согласно предварительным прогнозам, может оказаться спокойным с точки зрения геомагнитной активности. Сильных магнитных бурь в течение месяца ученые пока не ожидают. Однако несколько дней все же могут сопровождаться слабыми возмущениями магнитного поля Земли.

По расчетам специалистов Центра прогнозирования космической погоды, заметного влияния солнечной активности на геомагнитную обстановку в ноябре не прогнозируется. Небольшие возмущения ожидаются всего в четыре даты, сообщает NV.ua.

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В какие дни возможны магнитные возмущения

Предварительный прогноз выделяет следующие дни:

Речь идет о геомагнитных возмущениях с минимальным воздействием. Мощных штормов, которые могли бы существенно повлиять на магнитное поле Земли, в опубликованном прогнозе нет.

Для определения интенсивности геомагнитных штормов используют G-индекс, который включает пять уровней - от G1 до G5. Он соответствует К-индексу с поправкой в четыре пункта: например, буря уровня G1 означает К-индекс 5.

Сам К-индекс измеряется по шкале от 0 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее геомагнитные возмущения.

Прогнозы солнечной активности могут меняться, поскольку ситуация на Солнце остается динамичной. Поэтому опубликованные даты стоит воспринимать как предварительные, а не окончательные.

В периоды геомагнитных возмущений рекомендуется уделять внимание режиму сна, пить достаточно воды и не перегружать организм. Также советуют отдавать предпочтение легкой пище и отказаться от алкоголя. Оптимальная продолжительность ночного сна - не менее восьми часов.