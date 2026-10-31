Ryanair меняет правила: с 10 ноября стойки регистрации в аэропортах будут закрываться за час до вылета

С 10 ноября пассажирам авиакомпании Ryanair, путешествующим с регистрируемым багажом, придется приезжать в аэропорт с большим запасом времени. Стойки регистрации и сдачи багажа будут закрываться за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут.

Об изменениях напомнила пресс-служба Ryanair. Новые правила начнут действовать во всех аэропортах маршрутной сети авиакомпании, в том числе в Риге.

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Таким образом, пассажирам необходимо будет завершить сдачу багажа не позднее чем за час до времени отправления рейса, указанного в билете.

В Ryanair объясняют, что нововведение позволит путешественникам спокойнее проходить предполетный досмотр и паспортный контроль, особенно в периоды повышенной загруженности аэропортов. Авиакомпания рассчитывает таким образом сократить число пассажиров, опаздывающих на посадку из-за длинных очередей.

По данным Ryanair, регистрируемый багаж сдают около 20% пассажиров. Остальные 80% путешествуют без него, поэтому новые ограничения их непосредственно не затронут.

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Правила онлайн-регистрации остаются прежними. Зарегистрироваться на рейс через сайт или приложение Ryanair необходимо не позднее чем за два часа до вылета.

Пассажиры, путешествующие только с ручной кладью и уже прошедшие онлайн-регистрацию, смогут, как и раньше, сразу направляться на предполетный досмотр.

А вот тем, кто сдает чемоданы, стоит учитывать новый срок: даже если до отправления самолета остается еще достаточно времени, прием багажа за 60 минут до вылета уже будет завершен.

В авиакомпании рекомендуют приезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы избежать неприятных неожиданностей перед путешествием.