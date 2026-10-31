31 октября 2026, 19:37 Валерия Леонова

Ryanair меняет правила: с 10 ноября стойки регистрации в аэропортах будут закрываться за час до вылета

Ryanair меняет правила: с 10 ноября стойки регистрации в аэропортах будут закрываться за час до вылета

С 10 ноября пассажирам авиакомпании Ryanair, путешествующим с регистрируемым багажом, придется приезжать в аэропорт с большим запасом времени. Стойки регистрации и сдачи багажа будут закрываться за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут.

Об изменениях напомнила пресс-служба Ryanair. Новые правила начнут действовать во всех аэропортах маршрутной сети авиакомпании, в том числе в Риге.

Читайте нас также

Таким образом, пассажирам необходимо будет завершить сдачу багажа не позднее чем за час до времени отправления рейса, указанного в билете.

В Ryanair объясняют, что нововведение позволит путешественникам спокойнее проходить предполетный досмотр и паспортный контроль, особенно в периоды повышенной загруженности аэропортов. Авиакомпания рассчитывает таким образом сократить число пассажиров, опаздывающих на посадку из-за длинных очередей.

По данным Ryanair, регистрируемый багаж сдают около 20% пассажиров. Остальные 80% путешествуют без него, поэтому новые ограничения их непосредственно не затронут.

Читайте Mixer
Ryanair меняет правила: с 10 ноября стойки регистрации в аэропортах будут закрываться за час до вылета

Смешные картинки за день и люди с плохим кровообращением
Ryanair меняет правила: с 10 ноября стойки регистрации в аэропортах будут закрываться за час до вылета

Рыбы, Овны, Козероги и Львы в гороскопе на воскресенье 1 ноября
Ryanair меняет правила: с 10 ноября стойки регистрации в аэропортах будут закрываться за час до вылета

Выберите одну из 9 старинных ламп - тест покажет, кто вы: кремень,…
Ryanair меняет правила: с 10 ноября стойки регистрации в аэропортах будут закрываться за час до вылета

18 фотографий, которые доказывают: у реальности совершенно свое чувство…

Что важно знать пассажирам

Правила онлайн-регистрации остаются прежними. Зарегистрироваться на рейс через сайт или приложение Ryanair необходимо не позднее чем за два часа до вылета.

Пассажиры, путешествующие только с ручной кладью и уже прошедшие онлайн-регистрацию, смогут, как и раньше, сразу направляться на предполетный досмотр.

А вот тем, кто сдает чемоданы, стоит учитывать новый срок: даже если до отправления самолета остается еще достаточно времени, прием багажа за 60 минут до вылета уже будет завершен.

В авиакомпании рекомендуют приезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы избежать неприятных неожиданностей перед путешествием.

google news Подпишитесь на нас
Ryanair меняет правила: с 10 ноября стойки регистрации в аэропортах будут закрываться за час до вылета

Смешные картинки за день и люди с плохим кровообращением
Ryanair меняет правила: с 10 ноября стойки регистрации в аэропортах будут закрываться за час до вылета

Рыбы, Овны, Козероги и Львы в гороскопе на воскресенье 1 ноября

В мире

Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном
31 октября, 19:37
Ryanair меняет правила: с 10 ноября стойки регистрации в аэропортах будут закрываться за час до вылета
31 октября, 18:59
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia
Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном
31 октября, 18:19 18:19
Впервые в истории: Папа Римский проголосовал на выборах в США
Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном
31 октября, 15:02 15:02
Жилищный кризис в Европе: в каких странах люди тратят более 40 % дохода на жильё
Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном
31 октября, 13:45 13:45
В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с медведем
Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном
ФОТО
31 октября, 12:19 12:19
Звезда «Голодных игр» могла потратить 30 тысяч долларов на омоложение внешности
Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном
31 октября, 11:38 11:38
Полиция, взломанная ограда и обвинения в госперевороте: что происходит в Польше
Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном
ВИДЕО
31 октября, 10:58 10:58
«Ты выглядишь ужасно»: Трамп перешел на личности после вопроса о своем здоровье
Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном
31 октября, 09:39 09:39
Сильных магнитных бурь в ноябре не ожидается, но есть несколько неспокойных дней
Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном
30 октября, 21:21 21:21
Сапфир императорского дома Романовых выставили на торги Sotheby’s: оценочная стоимость - 2 млн долларов
Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном
30 октября, 20:32 20:32
Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном

Латвия

Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
31 октября, 17:38
Перед концертом танцевального коллектива в Риге зрители смогут бесплатно пройти аналих состава тела
31 октября, 14:20
До +10°C и местами туман: прогноз погоды на первый день ноября
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
31 октября, 12:58 12:58
Ипотека становится дороже даже без повышения ставок ЕЦБ: чего ждать латвийским заемщикам
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
31 октября, 10:18 10:18
Какую машину может позволить себе житель Латвии на среднюю зарплату в 2026 году
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
31 октября, 08:58 08:58
«Жирные годы закончились»: Кулбергс предлагает будущей коалиции начать работу с непопулярных реформ
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
30 октября, 17:10 17:10
Юрмала объявила конкурс на лучшее рождественское оформление: призы по 1000 евро
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
30 октября, 15:30 15:30
На премии и доплаты из бюджета за девять месяцев потратили 163 млн евро - LTV
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
30 октября, 14:58 14:58
Безработица в Латвии выше среднего уровня по ЕС: что показывают новые данные Eurostat
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
30 октября, 12:59 12:59
То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
30 октября, 11:05 11:05
В Латвии на 22 часа отключат e-adrese: что успеть сделать и как отправить срочный документ
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
30 октября, 09:31 09:31
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать

ЧП

В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей
31 октября, 17:05
Спустя 12 лет Скорсезе раскрыл, почему не снял фильм о Клеопатре с Анджелиной Джоли
«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей
31 октября, 16:20
В Рижской церкви Святого Петра обнаружили фундаменты храма XIII века
«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей
31 октября, 15:40
Киану Ривз озвучит самурая в кукольном мультфильме, вдохновлённом фильмами Куросавы
30 октября, 14:29
Дэвид Боуи возвращается в Берлин: на Берлинале покажут неизвестные записи легендарного музыканта
30 октября, 13:58
Музыка и свет под сводами старинной церкви: хор «Благовест», скрипка, орган, виолончель
30 октября, 11:50
Доницетти, Центр Помпиду и концерт в темноте: культурная афиша Риги на выходные
29 октября, 21:59
Умер Патрик Стюарт, сыгравший профессора Икс в фильмах «Люди Икс»
28 октября, 20:58
«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей

Mixer

Восточный гороскоп: неделя со 2 по 8 ноября - кто найдет неожиданный выход, а кому пора перестать сомневаться
31 октября, 19:05
Смешные картинки за день и люди с плохим кровообращением
Восточный гороскоп: неделя со 2 по 8 ноября - кто найдет неожиданный выход, а кому пора перестать сомневаться
31 октября, 18:10
Рыбы, Овны, Козероги и Львы в гороскопе на воскресенье 1 ноября
Восточный гороскоп: неделя со 2 по 8 ноября - кто найдет неожиданный выход, а кому пора перестать сомневаться
31 октября, 16:58
Выберите одну из 9 старинных ламп - тест покажет, кто вы: кремень, романтик или человек с запасным планом на случай апокалипсиса
31 октября, 16:27
18 фотографий, которые доказывают: у реальности совершенно свое чувство юмора
31 октября, 15:58
Суп с пельменями по-домашнему: простой рецепт, который выручает, когда нет времени
31 октября, 15:28
Эти 4 знака зодиака разболтают даже секрет государственной важности - и случайно добавят от себя пару деталей
31 октября, 14:58
Тест предлагает разобраться в себе: Вы помогаете от души или просто боитесь отказать?
31 октября, 14:28
Восточный гороскоп: неделя со 2 по 8 ноября - кто найдет неожиданный выход, а кому пора перестать сомневаться

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
30 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: для оплаты терапии 7-летней Рите Амелии не хватает 900 евро
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
28 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить

Спорт

Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 13:59
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 08:26
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
26 октября, 17:35
СМИ: Месси пропустит церемонию «Золотого мяча» в Лондоне
26 октября, 10:28
«Золотой мяч-2026» вручат уже сегодня: Месси, Мбаппе, Ямаль и еще 27 претендентов
26 октября, 07:59
Мбаппе сломал прогнозы: «Реал» обыграл «Барселону» и вернул интригу в чемпионат Испании
25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас