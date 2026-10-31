Во Франции «третий акт» масштабных протестов: на улицы вышли 320 тысяч человек

В субботу, 31 октября, Франция вновь стала центром массовых протестов. По данным Министерства внутренних дел, на демонстрации по всей стране вышли около 320 тысяч человек. Это уже третья суббота подряд, когда сотни тысяч французов протестуют против роста стоимости жизни, проблем в образовании и политики правительства.

Массовые выступления проходят также в Германии, а накануне крупные акции состоялись в Италии.

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Как сообщает Reuters, французские власти заранее подготовились к возможным беспорядкам, мобилизовав 70 тысяч полицейских и жандармов. Правительство стремится не допустить повторения событий 17 октября, когда массовые демонстрации сопровождались погромами магазинов, поджогами и столкновениями с полицией.

По данным Associated Press, нынешние протесты собрали меньше участников, чем предыдущие. 24 октября на улицы выходили 410 тысяч человек, а 17 октября - более полумиллиона.

Париж: протестующих не пустили в центр города

В Париже власти запретили проведение шествия по первоначально заявленному маршруту через центральные районы столицы. Высший административный суд Франции оставил запрет в силе, после чего организаторам пришлось перенести демонстрацию на восточную окраину города.

Это решение объяснялось необходимостью защитить торговые кварталы, которые серьезно пострадали во время предыдущих беспорядков.

К протестам присоединились студенты, профсоюзы и представители движения «желтых жилетов». Участники требуют мер против роста цен, увеличения финансирования образования и государственных услуг.

Недовольство началось еще в сентябре со студенческих выступлений против нехватки преподавателей, переполненных классов и проблем с поступлением в университеты. Постепенно к молодежи присоединились другие группы населения.

Большинство демонстраций в субботу проходило мирно. Однако в Лионе и Тулузе полиция применила слезоточивый газ. Напряженная ситуация возникла также в Марселе.

Особую обеспокоенность властей вызывало совпадение акций с Хэллоуином: полиция предупреждала, что участники беспорядков могут использовать хэллоуинские маски, чтобы скрывать лица.

«Хэллоуин не станет законным основанием для того, чтобы скрывать лицо в общественных местах» с целью «нарушения общественного порядка», - предупредил министр внутренних дел Лоран Нуньес.

Как сообщает RFI, по данным МВД Франции на 18 часов, по всей Франции проведено было 296 задержаний.

Последствия предыдущих выступлений уже ощутимы для французской экономики.

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По оценке Торгово-промышленной палаты Франции, ущерб розничной торговле превысил миллиард евро. Если учитывать незастрахованные убытки и потери выручки, общие потери могут оказаться значительно выше.

В Париже некоторые магазины известных люксовых брендов до сих пор защищены металлическими решетками и деревянными щитами.

Французское правительство рассматривает дополнительные меры ответственности за ущерб, причиненный во время массовых беспорядков. В частности, обсуждается возможность взыскивать с виновных до 10 тысяч евро. Правозащитные организации предупреждают, что некоторые положения могут затронуть право на мирные собрания.

Германия: молодежь вышла на улицы десятков городов

В субботу протестная волна охватила и Германию. Молодежное движение Gen Z regelt организовало акции в 34 городах, включая Берлин, Франкфурт и Мюнхен.

Демонстранты требуют увеличения расходов на образование, доступного жилья, улучшения системы здравоохранения и выступают против обязательной военной службы.

Организаторы рассчитывали на участие более 180 тысяч человек, однако первые полицейские оценки оказались скромнее. Во второй половине дня в Берлине, Франкфурте и Мюнхене насчитали в целом около шести тысяч участников.

Опасаясь повторения французских событий, некоторые магазины в Берлине заранее закрылись, а владельцы торговых точек на бульваре Курфюрстендамм защитили витрины деревянными щитами.

Италия: столкновения в Риме и Турине

Накануне, 30 октября, массовые выступления состоялись в Италии. Во время общенациональной забастовки, организованной профсоюзом USB, демонстрации прошли более чем в 40 городах.

В Риме десятки тысяч участников шествия прошли возле Колизея. Позднее отдельные группы протестующих вступили в столкновения с полицией, переворачивали мусорные контейнеры и поджигали их. При попытке приблизиться к парламенту демонстрантов остановили сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось о восьми задержанных.

В Турине полиция применила водометы против участников акции, пытавшихся прорваться к зданию префектуры. Столкновения произошли также в Виченце, где пострадали четверо полицейских и трое демонстрантов.

Участники итальянских выступлений требовали повышения зарплат, увеличения расходов на государственные услуги и мер против роста стоимости жизни.

Массовые акции в нескольких европейских странах показывают, что недовольство дороговизной жизни, состоянием образования и социальной политикой становится общей темой протестов. При этом требования участников и политические обстоятельства в каждой стране различаются.