Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia

Американская корпорация Apple вернула себе звание самой дорогой публичной компании в мире, обойдя производителя чипов Nvidia. По итогам торгов 30 октября рыночная капитализация Apple достигла 5,03 трлн долларов, тогда как стоимость Nvidia оценивалась в 4,93 трлн долларов.

Как сообщает Bloomberg, Apple впервые с конца июля вернулась на вершину мирового рейтинга компаний по рыночной стоимости.

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Примечательно, что в пятницу акции обеих корпораций подешевели. Однако бумаги Apple потеряли лишь 1,2%, тогда как акции Nvidia упали на 4,2%. В результате разрыв между рыночной стоимостью двух технологических гигантов составил около 100 млрд долларов.

Возвращение Apple на первое место произошло на фоне растущих сомнений инвесторов в окупаемости огромных расходов на искусственный интеллект.

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Крупнейшие технологические корпорации вкладывают миллиарды долларов в строительство дата-центров, закупку оборудования и развитие ИИ-инфраструктуры. Однако инвесторы все чаще задаются вопросом, насколько быстро эти инвестиции начнут приносить прибыль.

Apple придерживается более сдержанной стратегии расходов на искусственный интеллект, что делает ее акции привлекательнее для части инвесторов.

С начала 2026 года стоимость акций Apple выросла на 27% - более чем вдвое сильнее, чем у Nvidia. По этому показателю производитель iPhone стал лидером среди семи крупнейших американских технологических компаний, известных как «Великолепная семерка».

При этом конкуренция за первое место продолжается: Apple и Nvidia уже неоднократно менялись позициями в рейтинге самых дорогих компаний мира.