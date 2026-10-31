Впервые в истории: Папа Римский проголосовал на выборах в США

Папа Римский Лев XIV принял участие в промежуточных выборах в США, отправив свой бюллетень по почте в родной штат Иллинойс. Это первый известный случай, когда действующий глава Римско-католической церкви проголосовал на американских выборах.

Как сообщает Vatican News, 30 октября пресс-служба Святого престола официально подтвердила участие понтифика в голосовании, которое завершится 3 ноября.

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«Святой отец убежден в том, что участие граждан в демократических процессах является их правом и обязанностью», - говорится в заявлении Ватикана.

Лев XIV, избранный главой Католической церкви в мае 2025 года, стал первым Папой Римским американского происхождения. Его настоящее имя - Роберт Фрэнсис Превост. Он родился 14 сентября 1955 года в Чикаго и сохранил американское гражданство.

Как выяснила газета Chicago Sun-Times, еще 3 октября понтифик запросил бюллетень для голосования по почте через избирательную комиссию округа Уилл в Иллинойсе.

При этом участие в выборах для него не новость. Согласно избирательным документам, Роберт Превост неоднократно голосовал на американских выборах, в том числе в 2012, 2014, 2018 и 2024 годах.

В Ватикане подчеркнули, что будущий Папа продолжал исполнять свои гражданские обязанности и в те годы, когда жил и служил в Перу.

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За кого именно проголосовал Лев XIV, неизвестно. Ватикан не раскрывает его политических предпочтений.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Американцам предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. От результатов голосования будет зависеть расстановка сил в Конгрессе на оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа.

Решение понтифика принять участие в выборах привлекло особое внимание на фоне его публичных разногласий с американским президентом. Ранее Лев XIV критиковал отдельные аспекты иммиграционной политики администрации Трампа и выступал с призывами к миру в связи с военными действиями против Ирана.

В октябре Папа Римский также оказался в центре внимания из-за состояния здоровья. 13 октября в римской клинике Джемелли ему провели операцию по удалению нижней доли правого легкого после обнаружения злокачественной опухоли.

Операция прошла успешно. 21 октября врачи Ватикана сообщили, что заболевание было локализованным и дополнительного лечения понтифику не требуется.

Несмотря на перенесенную операцию, 71-летний Лев XIV продолжает исполнять обязанности главы Католической церкви.